ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة: كل الدعم لـ كريم درويش في انتخابات الاتحاد الدولي للإسكواش

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 02:49 م
وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي كريم درويش
Advertisements
ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقديم كل الدعم، والمساندة لبطل العالم كريم درويش في الترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش؛ لتمثيل مصر على المستوى الدولي في اللعبة التي يتربع على عرشها لاعبو مصر على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة مع عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، وكريم درويش بطل العالم الأسبق في الإسكواش؛ لاستعراض استعدادات اللاعب لخوض انتخابات الاتحاد الدولي لرياضة الإسكواش على منصب نائب الرئيس، والمقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لبطل مصر كريم دوريش، في انتخابات الاتحاد الدولي للإسكواش، مشيدًا بالخبرات الإدارية التي يتمتع بها، وقدرته على المنافسة في الانتخابات، وتحقيق الفوز بها.

كما بحث اللقاء استعدادات الاتحاد المصري للإسكواش للبطولات الدولية المقبلة، والخطط التدريبية المخصصة للاعبين، إضافة إلى استعراض رؤية الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد في التوسع في نشر رياضة الإسكواش على مستوى جميع المحافظات، واكتشاف الموهوبين في إطار الحفاظ على صدارة مصر العالمية في تلك اللعبة.

وفي سياق آخر قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه ولأول مرة يكون نهائي دوري أبطال افريقيا بين فريقين مصريين، مشيرا إلى أن المباراة بين فريقي الأهلي والزمالك ستتم في موعدها 27 من الشهر الجاري على ستاد القاهرة.

وأضاف «صبحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إن سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه حتي الآن لم يتم الإعلان عن حضور الجماهير لنهائي كأس أفريقيا، معلقا "هذه المباراة مهمة جدا لينا بعد سلسلة عظيمة من النجاح في كرة القدم".

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أطلقت شعار "لا للتعصب مصر أولا" بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورسالتنا لجميع الجماهير المصرية أن لا يكون هناك عصبية في يوم المباراة ويكون يوم كروي ممتع لجميع الأطراف.

وسيكون نهائي القرن أو نهائي الأحلام كما يطلق عليه البعض، المباراة الأهم في تاريخ القطبين، حيث لم يسبق لهما أن التقيا في نهائي أقوى مسابقة في القارة السمراء من قبل.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما تأهل الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.

ووفقا للإعلامي أحمد شوبير وتقارير مغربية أيضا فإن الحكم المغربي رضوان جيد، هو من سيدير مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزراء الرياضة والسياحة والهجرة يشهدون نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش بسفح الأهرامات

الأهلي والزمالك.. وزير الشباب والرياضة يحسم مصير ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وزير الرياضة يحسم الجدل: نهائي دوري أبطال أفريقيا سيقام في القاهرة

وزير الرياضة ورئيس الأعلى للإعلام يطلقان مبادرة "مصر أولًا لا للتعصب".. صور

لا للتعصب.. أشرف صبحي للجماهير: المتعة في تشجيع فريقك وليس في الترصد للمنافس

بشكل نهائي وبحضور جماهير.. مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد عزة بهاء.. تزوجت طليق نيللي وأضربت عن الزواج بعد انفصالها

بإطلالة جذابة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

رئيس الوزراء: حل مشكلات المستثمرين والترويج للمشروعات أهم تكليفات هيئة الاستثمار

مواعيد جديدة لغلق المحال في الموجة الثانية من كورونا وتغليظ العقوبة على المخالفين

بعد قليل .. نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه

الداخلية توضح كيف نجحت فى منع انتشار فيروس كورونا داخل السجون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة

تعرف على أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر أقل من 100 ألف جنيه

لتقوية المناعة .. مصادر غير متوقعة لـ فيتامين سي