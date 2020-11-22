الكشف على 450 سائق حافلات مدرسية بينهم 13 ثبت تعاطيهم المخدرات

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الكشف على 450 سائقا من سائقي حافلات المدارس خلال أسبوعين بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة وتبين تعاطى 13 منهم للمواد المخدرة (حشيش، ترمادول).. مؤكدا أن من ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.





يأتي ذلك ضمن جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق للكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





وأوضح "عثمان" أنه يتم حاليا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية ،مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.





وأضاف " أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " يواصل تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطى سائقي أتوبيسات المدارس، وخلال الأيام الماضية تلقى 7 شكاوى من أولياء الأمور بِاشتباههم بتعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة وتم تنفيذ حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن ثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



