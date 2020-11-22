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أخبار البلد

شاهد.. انطلاق فعاليات التدريب العسكري المشترك "سيف العرب" بقاعدة محمد نجيب

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
إنطلقت فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" بجمهورية مصر العربية بمشاركة كلًا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان الديمقراطية.

تستمر فعالياته حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية .

إكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء وصول القوات والمعدات المشاركة بالتدريب .

تتضمن المراحل الأولى من التدريب إجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة المهام المشتركة بالدقة المطلوبة وفي التوقيتات المحدده ، وذلك أثناء تنفيذ كافة المهام التدريبية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من التدريب وللوصول بالقوات المشتركة فى التدريب لمستوى راقى وإحترافى فى إدارة أعمال قتال القوات بالتنسيق بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية..

يأتى تدريب "سيف العرب " إستمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة نظرًا لإعتباره واحدًا من أرقى التدريبات التى تنفذ على مستوى الوطن العربى بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكرى وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة وذلك بإستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة .
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