حسام عبد الغفار يحدد مجموعة إجراءات لتقليل إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن فيروس كورونا انتشر في شهر ديسمبر 2019 وبعد ذالك انتقل الى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية وبعدها الى دول آسيا وبعد ذلك في أمريكا الجنوبية .





وأضاف عبد الغفار خلال لقائة في برنامج باب الخلق المذاع علي قناه النهار ، ان اول حالة اصابة بفيروس كورونا في مصر تم اكتشافها في شهر فبراير 2020 مؤكدا ان الحالات تظهر أولا في أوروبا وبعد ذلك تنتقل الينا لافتا الي ان الاصابات بفيروس كورونا بدأت لدينا بعدد قليل وبعد ذلك تزايدت وهذا ما يحدث في الوقت الحالي .





عبدالغفار ، أن عدد الاصابات بفيروس كورونا الان في تزايد بعد ان انخفضت إلى أقل من 100 إصابة وصلت الان الي 300 اصابة في اليوم ومن الواضح أننا نسير بنفس المعدلات وتعاملنا مع الفيروس في الموجة الأولى كان بشكل غير واضح لانه كان جديد علينا . وأوضحعددإلىأقلإصابةأنناالأولى





وتابع عبد الغفار ، الان اصبح لدينا معلومات وحقائق عن فيروس كورونا تساعدنا علي التعامل معه في الموجة الثانية من انتشاره وهذه الحقائق تسمي الحقائق الذهبية في التعامل مع فيروس كورونا .





واستكمل عبد الغفار ، أن انتشار فيروس كورونا يعتمد علي طريقة التعامل مع الاخرين وعلي مدة التعامل مع المخالطين مؤكدا ان المخالط هو من يجلس مع شخص مصاب لمدة زمنية تصل إلى 15 دقيقة .









واكد ان الشخص المصاب إذا تعامل مع شخص سليم دون ان يكونوا هما الاثنين مرتدين الكمامة لا يحتاج الفيروس إلى وقت للانتشار لان هذا يعتبر اختلاط مباشر والعالم أجمع الان يؤكد علي عدم الاختلاط وعلى عدم التكدس وعلى ضرورة ارتداء الكمامات .



