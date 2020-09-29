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تعليم

حسام عبد الغفار: نراهن على المستوى التعليمي بالجامعات الأهلية الجديدة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:42 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة لها اهداف عديدة من بينها خلق مسار متميز للتعليم من خلال توفير كافة الامكانيات من امكانيات مادية وبشرية ومناهج واتفاق مع جامعات اجنبية.

واضاف عبد الغفار  في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن ما تراهن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليه لجذب الطلاب المصريين وراغبي الدراسة في الخارج ومن بدأ منهم الدراسة بالفعل وغير المصريين أنهم سيجدوا نفس المستوى من التعليم ومن الممكن ان يكون افضل من الاماكن التي انتقلوا لها خارج دولهم مع وجود نفس الثقافة.

وكانت قد بدأت الجامعات الأهلية الجديدة وهي جامعة العلمين والجلالة والملك سلمان في استقبال الطلاب راغبي الالتحاق بها بتنسيق هذا العام عبر الموقع الخاص بتنسيق هذه الكليات .

وجاء الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات الأهلية أقل بنسبة 5% من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية.

وتضم الجامعات الأهلية الجديدة مجموعة من البرامج الدراسية، بحيث تقدم جامعة الملك سلمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًّا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.
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