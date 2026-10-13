جامعة الإسكندرية تقدم خدمات طبية مجانية لـ920 مواطنًا غربي المحافظة

نظمت كلية الطب قافلة طبية ومجتمعية متكاملة بقرية عبد القادر بمنطقة العامرية، بمشاركة 19 طبيبًا ومتخصصًا و70 طالبًا من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ومعهد البحوث الطبية، بالتعاون مع جمعية رسالة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفاصيل القافلة

وأكد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب، أن القافلة تأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز دورها المجتمعي وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، إلى جانب إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في الأنشطة الميدانية، بما يسهم في تنمية خبراتهم العملية وترسيخ قيم المسئولية المجتمعية لديهم.

وأوضح الدكتور محمد صدقة، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 920 حالة في عدد من التخصصات، شملت 98 حالة باطنة، و95 حالة عظام، و96 حالة أطفال، و98 حالة جلدية، و77 حالة أنف وأذن، و111 حالة رمد، و120 حالة طب أسنان، و30 حالة قلب، و46 حالة صدر، و34 حالة مسالك بولية، و14 حالة جراحة عامة، و40 حالة أمراض نفسية وعصبية، و61 حالة أمراض نساء، وأضاف أن القافلة وفرت الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان، إلى جانب تحويل 128 حالة إلى المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.