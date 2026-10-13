الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار

أجرى المهندس عادل حسن زكي، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جولة ميدانية موسعة لمتابعة استعدادات الشركة لموسم الأمطار، والوقوف على الحالة الفنية لمحطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي، ومراجعة خطط التشغيل والتطهير والصيانة الوقائية، لضمان كفاءة المنظومة خلال فترات سقوط الأمطار.

وتضمنت الجولة متابعة كفاءة التشغيل بمحطات الرفع والمعالجة، ومراجعة برامج الصيانة الوقائية والدورية، والتأكد من سلامة الطلمبات والمعدات، إلى جانب متابعة أعمال تطهير الشبكات وشنايش الأمطار، مع توجيه المسؤولين بتكثيف الأعمال في المناطق الساخنة والنقاط الأكثر عرضة لتجمعات المياه.

وأكد المهندس عادل حسن أن الشركة تنفذ خطة متكاملة لموسم الأمطار، تعتمد على رفع كفاءة المحطات والشبكات، وتكثيف أعمال التطهير والصيانة، وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة للتعامل السريع مع تجمعات المياه، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان كفاءة التشغيل وسرعة الاستجابة للبلاغات.

وأوضح أن الخطة تشمل تطهير نحو 24 ألف شنيشة أمطار، وتجهيز 125 معدة طوارئ متنوعة، تضم سيارات الشفط والنافوري والبدالات، مع مراجعة كفاءتها الفنية وتحديد أماكن تمركزها وفقًا لاحتياجات المناطق المختلفة.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمتابعة التنبؤات الجوية والتغيرات المتوقعة في حالة الطقس، بما يتيح التحرك المبكر والتعامل الفوري مع موجات الأمطار وفقًا لخطط الطوارئ المعتمدة.

واختتم المهندس عادل حسن تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لمحطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ برامج التطهير والصيانة وفقًا للجداول المحددة، بما يسهم في الحد من تجمعات مياه الأمطار والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.