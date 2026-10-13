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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال رسمي لأبطال الووشو كونغ فو بعد إنجازهم في البطولة العربية بتونس

الكونغ فو
الكونغ فو
عبدالله هشام

استقبلت وزارة الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري للووشو كونغ فو لدى عودتها من تونس، بعد إنجاز تاريخي توّجت به المنتخبات المصرية في البطولة العربية السابعة للمنتخبات للووشو كونغ فو (ساندا – أساليب)، والبطولة العربية الأولى للمنتخبات في منافسات الديوان بينج، بمشاركة 10 دول عربية.

وجاء الاستقبال الرسمي بتوجيه من جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الأبطال، بعدما تصدّر المنتخب المصري الترتيب العام للبطولة، وحصد 55 ميدالية متنوعة، منها 51 ميدالية ذهبية و4 فضيات، إلى جانب التتويج بكؤوس المركز الأول في منافسات الساندا والأساليب والديوان بينج.

كان في استقبال البعثة الدكتور الجبالي عبد المجيد، مدير دعم الانجاز الرياضي و الحافز بوزارة الشباب والرياضة، الذي نقل تحيات الوزير وتهنئته للاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والطبية على هذا الإنجاز الكبير، مشيدًا بالروح القتالية والانضباط اللذين ظهر بهما أبطال مصر طوال منافسات البطولة.

كما قدّم الوزير التهنئة إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة الكابتن شريف مصطفى، تقديراً لجهودهم في الإعداد والتخطيط، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وزارة الشباب والرياضة وشو كونغ فو البطولة العربية الشباب والرياضة كونغ فو

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