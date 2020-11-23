البيوت هتقع على رؤوسنا.. سكان منطقة كنيسة العذراء بطوخ دلكة يستنجدون من غرق منازلهم.. صور

كارثة حقيقية تلك التي يعيشها الأهالى بقرية طوخ دلكه مركز تلا محافظة الغربية ، حيث مازالت معاناة الأهالى بالقرية مستمرة بالرغم من المناشدات المتكررة للمسئولين بكافة القطاعات الحكومية لإنقاذهم وإنقاذ مستقبل قريتهم من مخاطر إنهيار منازلهم بسبب مياه الصرف الصحى.





وتقول السيدة حنان سامي ميخائيل مرقص ، القاطنة أمام كنيسه السيده العذراء بقرية طوخ دلكة ، فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد " ، إن المنازل تكاد أن تسقط على رؤوس ساكنيها بسبب مياه الصرف الصحى وهذا ناقوس خطر على الأهالي .

وأضافت : أن جدران المنازل التي نقطن بها مبللة وتقوم بترشيح المياه بسبب أنها تسبح على نهر جاري من مياه الصرف الصحي وان روائح المنازل أصبحت سيئة وتنذر بالأمراض والأوبئة الخطيرة.





مناشده محافظ المنوفية و المسؤولين بأن منزلها وجميع المنازل المجاوره على وشك الانهيار وخطابنا جميع الجهات ولكن لا حياة لمن تنادي ، مستغيثه أنقذوا الأهالي عايشين وسط الصرف والحشرات، في الوقت اللي المفروض نعيش فيه في بيئة نظيفة، في ظل انتشار فيروس كورونا .

بسرعة التدخل لإيجاد حل لهذه المشكله وأنقاذ حياة المواطنين والتى ادت الى تدهور صحتهم . وطالبت المسئولين

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