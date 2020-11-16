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بين الناس

مياه الصرف الصحي تغرق منطقة إدارة بلقاس التعليمية فى الدقهلية.. والأهالى: تعبنا وعايزين حل فعلى.. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاثت السيدة شريفة شفيق السيد متولى ، أحد سكان  منطقة إدارة بلقاس التعليمية محافظة الدقهلية ، فى رسالة لخدمة شكاوى صدى البلد، من غرق المنطقة بمياه المجارى والمياه العذبة  

وتقول فى رسالتها : المنطقة محاطه من جميع الاتجاهات بمياه المجارى والمياه العذبة مما يعمل على نشر الأمراض والأوبئة المعدية بين الأهالى ، وأنهم استغاثوا أكثر من مرة ولكن  دون جدوى.
 
 وأضافت : نعانى أشد المعاناه كل يوم لأنه لا يوجد من يغيثنا هنا سواء من مجلس المدينة وخلافه بالرغم من كثرة وعودهم بحل المشكلة ومنذ مده جاءوا للمعاينة ووعدوا بحل المشكلة وذهبوا دون حلها . 

مطالبة الجهات المسئولة بحل تلك الأزمة بأسرع وقت وبشكل سريع لأنهم غير قادرين على مباشرة عملهم أو الانتقال  .


للتواصل مع القارئة
01007205329

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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