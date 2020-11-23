للمرة الأولى.. روسيا تتجاوز 25 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتتجاوز 25 ألف حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء.





ووفقًا لوسائل إعلام روسية، سجلت السلطات الصحية 25173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسجلت العاصمة موسكو 6866 إصابة جديدة، وهو عدد أكبر من أمس 6575، لكنه أقل من الرقم القياسي 7168 الذي جاء في إحصائية السبت.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 2114502.





فيما انخفض عدد الوفيات الجديدة لليوم الثاني على التوالي، حيث أبلغت السلطات الصحية في روسيا عن 361 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" في روسيا إلى 36540.





وتماثل 16002 من مرضى كوفيد-19 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى مليون و611445، مع بقاء 466517 حالة نشطة.





وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن وصول لقاح "إيبيفاك كورونا" ضد كوفيد-19، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي "فيكتور"، إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بعد تسجيله.





ووفقا لـ "سبوتنيك انتناشيونال"، قالت رئيسة الخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، آنا بوبوفا، في منتدى عبر الإنترنت حول البيانات العلمية الجديدة حول كوفيد-19: "تم تسجيل لقاح إيبيفاك كورونا في 13 أكتوبر، وتجري حاليا تجارب المرحلة الثالثة بعد التسجيل".





وفي منتصف شهر أكتوبر، سجلت روسيا لقاحها الثاني لفيروس كورونا، إيبيفاك كورونا، الذي طوره مركز أبحاث فيكتور.





ومن المقرر التداول المدني للقاح إيبيفاك في 1 يناير 2021، وفقًا لبيانات من شهادة تسجيل اللقاح المنشورة في سجل الأدوية الحكومي.





وفي 11 أغسطس الماضي، سجلت روسيا أول لقاح في العالم لفيروس كورونا، والمعروف باسم "سبوتنيك V"، الذي طوره معهد أبحاث "جمالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.





يأتي ذلك في الوقت الذي تتسابق فيه عدد من الدول لإصدار اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا وكان من بينهما "فايزر" و"مودرنا"،





وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" المنتجة للقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، عن سعر جرعات اللقاح بالنسبة للحكومات.





وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، ستفرض "مودرنا" على الحكومات ما بين 25 دولارًا و37 دولارًا لكل جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، اعتمادًا على الكمية المطلوبة، وفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل.





وقال ستيفان بانسل: "لقاحنا يكلف تقريبًا نفس تكلفة لقاح الأنفلونزا، والذي يتراوح بين 10 دولارات و 50 دولارًا".





وأضاف بانسل: "لم يتم التوقيع على أي شيء حتى الآن ، لكننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.. نريد أن نصل إلى أوروبا ونجري محادثات بناءة" ، مضيفًا أنها كانت مجرد مسألة أيام حتى يصبح العقد جاهزًا".