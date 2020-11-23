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حوادث

كشف ملابسات سرقة سيارة نقل محملة بهواتف محمولة بأسيوط

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:28 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل محملة بهواتف محمول بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغا من (سائق- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة سيارته النقل "صندوق" مملوكة لإحدى شركات بيع الهواتف المحمولة ويعمل عليها ، حال تواجدها أسفل مسكنه وأضاف أنه كان بداخلها هواتف محمولة.

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات وأقروا بإرتكابهم الواقعة مُستخدمين سيارة أجرة "تاكسى" وقيامهم بتخزين المسروقات "هواتف المحمول" لدى أحدهم ، وقام أحد المتهمين بشراء السيارة منهم مقابل مبلغ (30 ألف جنيه) ، وتم ضبط بحوزتهم (مبلغ مالى من متحصلات واقعة بيع السيارة المشار إليها - عدد 516 هاتف المحمول مختلف الأنواع) ، وكذا ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بأحد الأماكن المهجورة بدائرة مركز شرطة أسيوط.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
من ناحيه اخرى تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأسكندرية من ضبط (تشكيلين عصابيين) تخصصا فى إرتكاب حوداث سرقة المساكن بأسلوب "التسلق، المفتاح المصطنع، كسر الباب" بدائرة قسمى شرطة "الدخيلة، محرم بك" ضما  عدد (7 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد ( 15) واقعة سرقة ، وأرشدوا عن المسروقات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
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