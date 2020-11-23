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اقتصاد

بدعم من مشتريات المستثمرين..البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

ومالت تعاملات المتعاملين العرب نحو الشراء، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة  بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 10905 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13028 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 2049 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 2982 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 1070 نقطة

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع مع وسط ترقب لأية أنباء جديدة بالسوق خاصة على صعيد الشركات الكبرى والقيادية فضلا عن اتجاه بعض شرائح المستثمرين لتسوية مراكزهم المالية بشكل مبكر قبل نهاية الشهر.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 629.3 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 10858.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53 في المائة ليسجل 2020.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25 في المائة مسجلا 2945.13 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد سجلت حالة تباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وانخفض مؤشر "egx30" الرئيسي  بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 10898 نقطة.

في حين صعد مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09% إلى 2010 ، ومؤشر egx100ewi الاوسع نطاقا بنسبة 0.88% إلى 2937 نقطة.

ووصل اجمالي قيم التداول خلال الاسبوع نحو 16.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول حوالي 2.5 مليار ورقة مالية منفذة على 254 الف عملية، وذلك بحسب تقرير البورصة.

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