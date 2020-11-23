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رياضة

غدا.. سيراميكا كليوباترا يستكمل معسكره المغلق في القاهرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 04:33 م
لاعبي سيراميكا كليوباترا
لاعبي سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، استكمال معسكره المغلق، بأحد الفنادق الخاصة في محافظة القاهرة، استعدادا للمشاركة الأولى للفريق في مسابقة الدوري الممتاز. وكان سيراميكا كليوباترا بدأ معسكره المغلق في الإسماعيلية،


وخاض الفريق آخر تدريباته صباح أمس الأحد، ومنح هيثم شعبان المدير الفني للفريق لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، على أن يتم التجمع من جديد صباح الثلاثاء، داخل فندق الإقامة بالقاهرة.

ويتم استئناف معسكر الفريق صباح غد الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة، يسعى خلاله المدير الفني هيثم شعبان إلى زيادة حالة الانسجام بين كل عناصر الفريق، ورفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، من خلال برنامج فني وبدني خاص.

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز
أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز عن خوض فريق سيراميكا كليوباترا أولى مبارياته أمام الإنتاج الحربي، في افتتاحية أول مشاركة للفريق، في تاريخ المسابقة. ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في الأسبوع السادس من المسابقة، على أن يلتقي مع الزمالك في الأسبوع الخامس عشر، وسيكون جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري كالتالي:
الأسبوع الأول الانتاج الحربي - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الثاني سيراميكا كليوباترا - البنك الأهلي
الأسبوع الثالث المقاولون العرب - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الرابع سيراميكا كليوباترا - بيراميدز
الأسبوع الخامس
سموحة - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع السادس سيراميكا كليوباترا - الأهلي
الأسبوع السابع إنبي - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الثامن سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش
الأسبوع التاسع المصري - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع العاشر سيراميكا كليوباترا - الجونة
الأسبوع الحادي عشر أسوان - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الثاني عشر سيراميكا كليوباترا - المقاصة
الأسبوع الثالث عشر غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع الرابع عشر سيراميكا كليوباترا - الاتحاد
الأسبوع الخامس عشر الزمالك - سيراميكا كليوباترا
الأسبوع السادس عشر
سيراميكا كليوباترا - وادي دجلة
الأسبوع السابع عشر الاسماعيلي - سيراميكا كليوباترا
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