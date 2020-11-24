أسعار الذهب اليوم 24-11-2020







وتراوح سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بين 808 و 810 جنيه .





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 694 جنيه .





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 540 جنيه .





فيما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 926 جنيه .





سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيه و كيلو الذهب نحو 925.714 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 28.8 ألف جنيه.





يشار

إلي أن متوسط اسعار مصنعية الذهب و الدمغة في محالات الصاغة تتراوح بين

30 و 65 جنيه بحسب نوع الذهب وعياره و باختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة

ومحافظة وسوق أيضا و من تاجر لآخر .





وعلي سياق متصل أكد وصفى واصف رئيس شعبة الذهب

بالغرفة التجارية، أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى

تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لآن الذهب لا ينخفض كثيرًا

ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه

الفترة بشكل خاص.





وتمثل المصنعيةنسبة 7% و10% من سعر جرام الذهب، حيث كلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّالقيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائكالذهب.وذكر "واصف" أن اسعار الذهب تأثرتبتداعيات فيروس كورونا خصوصا الأحوال الاقتصادية موضحا أن هناك بطئا فيالأداء الاقتصادي ولذلك أثر على الذهب، موضحا أن الوباء العالمي ساهم فيرفع الاسعار بالاضافة للأحداث العالمية الأخري بما في ذلك نزاع مرشحيالرئاسة الأمريكية جو بايدين و خصمه دونالد ترامب.توقع " واصف" أنتتراجع اسعار الذهب عالميا بعد وصول جو بايدن لسدة الحكم في الولاياتالمتحدة الأمريكية، لكن ظهور نزاع آخر مع منافسه ترامب من شأن التأثير بقوةعلي سوق الذهب العالمي.