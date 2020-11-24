أسعار الذهب اليوم 24-11-2020

استقرت اسعار الذهب في مصر لدي محالات الصاغة وذلك في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-11-2020؛ بعد انخفاض المعدن الأصفر أمس الإثنين بمتوسط 4 جنيهات في الأسواق.
وتراوح سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بين 808 و 810 جنيه .
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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 694 جنيه .
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 540 جنيه .
فيما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 926 جنيه .
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيه و كيلو الذهب نحو 925.714 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ 28.8 ألف جنيه.
يشار
إلي أن متوسط اسعار مصنعية الذهب و الدمغة في محالات الصاغة تتراوح بين
30 و 65 جنيه بحسب نوع الذهب وعياره و باختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة
ومحافظة وسوق أيضا و من تاجر لآخر .
إلي أن متوسط اسعار مصنعية الذهب و الدمغة في محالات الصاغة تتراوح بين
30 و 65 جنيه بحسب نوع الذهب وعياره و باختلاف الموقع الجغرافي لكل مدينة
ومحافظة وسوق أيضا و من تاجر لآخر .
وتمثل المصنعية
نسبة 7% و10% من سعر جرام الذهب، حيث كلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ
القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك
الذهب.
وعلي سياق متصل أكد وصفى واصف رئيس شعبة الذهب
بالغرفة التجارية، أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى
تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لآن الذهب لا ينخفض كثيرًا
ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه
الفترة بشكل خاص.
بالغرفة التجارية، أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى
تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لآن الذهب لا ينخفض كثيرًا
ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه
الفترة بشكل خاص.
وذكر "واصف" أن اسعار الذهب تأثرت
بتداعيات فيروس كورونا خصوصا الأحوال الاقتصادية موضحا أن هناك بطئا في
الأداء الاقتصادي ولذلك أثر على الذهب، موضحا أن الوباء العالمي ساهم في
رفع الاسعار بالاضافة للأحداث العالمية الأخري بما في ذلك نزاع مرشحي
الرئاسة الأمريكية جو بايدين و خصمه دونالد ترامب.
توقع " واصف" أن
تتراجع اسعار الذهب عالميا بعد وصول جو بايدن لسدة الحكم في الولايات
المتحدة الأمريكية، لكن ظهور نزاع آخر مع منافسه ترامب من شأن التأثير بقوة
علي سوق الذهب العالمي.