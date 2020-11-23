ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفير الياباني يشهد توقيع عقود المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:48 م
جانب من أعمال المؤتمر
جانب من أعمال المؤتمر الصحفي
Advertisements
محمد وديع
شهد السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع عقود تنفيذ الجزء الغربي وأنظمة المرور للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو أحد مشاريع التعاون الثنائي من خلال قرض ياباني للمساعدات الإنمائية الرسمية. 

وحضر الحفل  الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وخلال الحفل، قام الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بتوقيع عقد تنفيذ الجزء الغربي مع ممثلي تحالف شركات (المقاولون العرب، حسن علام، بتروجيت وكونكورد)، كما وقع عقد تنفيذ أنظمة المرور مع ممثلي تحالف شركات (ميتسوبيشي وأوراسكوم).

ويتكون هذا المشروع من أربع أجزاء وهي تنفيذ الجزء الغربي، وتنفيذ الجزء الشرقي، وأنظمة المرور ومعدات وعربات السكك الحديدية. وتم خلال هذا الحفل توقيع عقود جزئين من الأربع أجزاء.

وأصدر السفير نوكي خلال الحفل بيانًا أكد فيه على "أن خط المترو الرابع سيربط بين أكبر محافظتين، القاهرة والجيزة، وسيسهل حركة الركاب ويخفف من شدّة الازدحام على الطرق. وأضاف قائلًا: "سنستمر في تكريس جهودنا لإنجاز هذا المشروع الهام جدا للمصريين، بما لليابان من خبرة حيث أن شبكة مترو أنفاق طوكيو فقط بها 13 خط و286 محطة". 

كانت حكومة اليابان وحكومة مصر قد اتفقتا على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى كمشروع للتعاون الثنائي من خلال قرض ياباني للمساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2012، وتم بالفعل تقديم مبلغ 32,7 مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي 315 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع.

الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة (المرحلة الأولى) سيكون أول خط يربط بين وسط القاهرة (محطة الملك الصالح) ومنطقة أهرامات الجيزة (محطة حدائق الأشجار)، وسيمكن ذلك الركاب من الانتقال للخط الأول في محطة الملك الصالح والخط الثاني في محطة الجيزة، مما سيسهل حركة الركاب ويخفف من شدّة ازدحام الطرق؛ إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهل هذا الخط زيارة السائحين من شتى دول العالم لمنطقة الأهرامات العظيمة والمتحف المصري الكبير. 

وأعرب السفير نوكي عن أمله في أن يستخدم الناس خط المترو الرابع لزيارة المتحف المصري الكبير، الذي هو رمز آخر من رموز الصداقة المصرية –اليابانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أعمال الحفر تبدأ خلال أيام.. التفاصيل الكاملة للخط الرابع للمترو قبل تنفيذه..صور

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والمترو.. القطار الكهربائي ينقل 500 ألف راكب يوميًا.. ومتابعة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

رئيس الوزراء: 7.3 مليار تكلفة تطوير الدائري.. استبدال المعديات بكباري بـ 1.5 مليار جنيه.. ومشروعات لتطوير شبكات الطرق بالدلتا بـ 40.7 مليار

وزير النقل يبحث مع سفير اليابان ووفد "الجايكا" بدء أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو

بمنحة يابانية.. إعادة افتتاح مدرسة ابتدائية في السيدة زينب بعد تحسين البيئة التعليمية

المشاط: التمويل التنموي لقطاع النقل منذ يناير 2020 يبلغ 1.3 مليار دولار

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك بالجولتين 12 و13.. جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري

إيجابية مسحة وليد عبدون لاعب الزمالك 2003

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

مكافأة مالية.. مصيلحي يحفز لاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة الأهلي

رسميا.. انطلاق الدورى الممتاز للموسم الجديد 11 ديسمبر

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

Advertisements

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

وفاة أنيلي نجونجا لاعب صن داونز

رغم الاستقرار على هويته.. سر رفض الكاف الإعلان الرسمي عن حكم نهائى إفريقيا

وظائف جديدة في الضرائب والبريد.. التفاصيل الكاملة والتخصصات المطلوبة وطرق التقديم

بعد عزل أحمد أحمد.. هل يتغير موقف الكاف بشأن حضور مرتضى منصور نهائي أفريقيا

الأهلي ينهي إجراءات ضم أحمد بيكهام نجم وادى دجلة.. والإعلان خلال ساعات

صدمة بالأهلي.. تضاؤل فرص لحاق كهربا وسليمان وصالح جمعة بنهائي القرن

انتصار بعد الموت| كيف ساهم عمرو فهمى فى زلزال عزل أحمد أحمد من الكاف

بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. 10 إطلالات عرّضت دينا الشربيني للانتقاد

أخبار الرياضة.. كاف: يعطى قبلة الحياة لـ مرتضى منصور.. وقناة مصرية مجانية تنقل نهائى دورى الأبطال

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها

هيونداي تطرح ميسترا hyundai mistra حصريا للسوق الصيني.. صور

ياسمين صبرى تستقبل سيدة المطر فى منزلها.. تفاصيل