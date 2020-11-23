السفير الياباني يشهد توقيع عقود المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة

شهد السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع عقود تنفيذ الجزء الغربي وأنظمة المرور للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهو أحد مشاريع التعاون الثنائي من خلال قرض ياباني للمساعدات الإنمائية الرسمية.





وحضر الحفل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.





وخلال الحفل، قام الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بتوقيع عقد تنفيذ الجزء الغربي مع ممثلي تحالف شركات (المقاولون العرب، حسن علام، بتروجيت وكونكورد)، كما وقع عقد تنفيذ أنظمة المرور مع ممثلي تحالف شركات (ميتسوبيشي وأوراسكوم).





ويتكون هذا المشروع من أربع أجزاء وهي تنفيذ الجزء الغربي، وتنفيذ الجزء الشرقي، وأنظمة المرور ومعدات وعربات السكك الحديدية. وتم خلال هذا الحفل توقيع عقود جزئين من الأربع أجزاء.





وأصدر السفير نوكي خلال الحفل بيانًا أكد فيه على "أن خط المترو الرابع سيربط بين أكبر محافظتين، القاهرة والجيزة، وسيسهل حركة الركاب ويخفف من شدّة الازدحام على الطرق. وأضاف قائلًا: "سنستمر في تكريس جهودنا لإنجاز هذا المشروع الهام جدا للمصريين، بما لليابان من خبرة حيث أن شبكة مترو أنفاق طوكيو فقط بها 13 خط و286 محطة".





كانت حكومة اليابان وحكومة مصر قد اتفقتا على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى كمشروع للتعاون الثنائي من خلال قرض ياباني للمساعدات الإنمائية الرسمية في عام 2012، وتم بالفعل تقديم مبلغ 32,7 مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي 315 مليون دولار أمريكي لهذا المشروع.





الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة (المرحلة الأولى) سيكون أول خط يربط بين وسط القاهرة (محطة الملك الصالح) ومنطقة أهرامات الجيزة (محطة حدائق الأشجار)، وسيمكن ذلك الركاب من الانتقال للخط الأول في محطة الملك الصالح والخط الثاني في محطة الجيزة، مما سيسهل حركة الركاب ويخفف من شدّة ازدحام الطرق؛ إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهل هذا الخط زيارة السائحين من شتى دول العالم لمنطقة الأهرامات العظيمة والمتحف المصري الكبير.



