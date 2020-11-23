ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

السبت.. 300 مبدع عربي فى افتتاح مهرجان "ما بعد الكورونا" بجاليرى ضى

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
تشهد القاهرة مساء السبت المقبل 28 نوفمبر الجاري، افتتاح مهرجان "ما بعد الكورونا"، بأتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليرى ضي".

يضم المهرجان أعمالا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين، المصريين والسعوديين والعرب المقيمين فى البلدين، التى أنتجوها خلال فترة الحظر والجائحة الوبائية، فى الفن التشكيلي والشعر والقصة القصيرة والموسيقي.

يقام المهرجان برعاية مؤسسة الزاهدية للثقافة والإبداع، ويرأسه الأديب والناقد الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة المصري الأسبق. 

وتقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان أكثر من ألفي فنان ومبدع بكافة فروعها، واختارت لجان الفرز والتحكيم التي تضم نخبة من الفنانين والنقاد والأدباء، ثلاثمائة متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، فيما يشارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة.

وتشكلت لجنة تحكيم الفن التشكيلي برئاسة الفنان محمد عبلة وعضوية الفنانين سمير الدهام وطارق الكومي والدكتور عادل ثروت والدكتور  سعيد بدر. 

وضمت لجنة تحكيم مسابقة الشعر الناقد والشاعر محمد بدوي والشاعر محمد سليمان والشاعر عبد الناصر هلال، فيما تشكلت لجنة تحكيم القصة القصيرة من أحمد الخميسي والدكتور رضا البهات  والكاتب الصحفى أسامة الرحيمي. 

وتكونت لجنة تحكيم الموسيقي من الدكتور فوزي الشامي والدكتور محمد بيومي والدكتور عبد الرحمن إبراهيم. 

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون إن إعلان نتائج التحكيم سيكون يوم افتتاح المهرجان، السبت المقبل، ويقيم جاليري ضي حفلا كبيرا لتوزيع جوائز المهرجان لاحقا، وتصل قيمتها إلى 750 ألف جنيه مصري.

وأضاف قنديل، أن المهرجان يأتي تفاعلا مع الواقع واستشراقا للأمل ومواكبة للحس الفني وتجاوبا مع فكرة الشيخ الجليل طلال زاهد، وهو المعرض العربي الأول من نوعه في جاليري  "ضي" بالقاهرة، (الفن ما بعد كرونا)، في جميع فروع الفن، التشكيل والنحت و التصوير والرسم و الخزف والجرافيك والموسيقى والشعر والقصة القصيرة. 

وقال الشيخ طلال زاهد راعي المهرجان، إنه يعتقد أن عصر الكورونا فرصة ذهبية لكل مبدع ليستغل الوقت للتأمل والإبداع كل في مجاله، خصوصًا أن كثيرا من الملهيات قد تلاشت، مردفا "ليتنى كنت مبدعا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. 200 فنان تشكيلى من 14 دولة عربية فى افتتاح مهرجان "ضي" الثالث للشباب بالقاهرة

الليلة.. 200 فنان تشكيلى عربي فى افتتاح مهرجان "ضي" الثالث للشباب بالقاهرة

بالأسماء.. إعلان الفائزين بجوائز مهرجان الشباب العربي الثالث للفن التشكيلى "ضي"

فى احتفالية كبرى.. توزيع جوائز مهرجان "ضي" للشباب العربى 3 أكتوبر المقبل

مد فترة تلقى الأعمال المشاركة فى مسابقة ما بعد كورونا حتى 30 سبتمبر

توزيع جوائز مهرجان "ضي" للشباب العربي للفن التشكيلي بالقاهرة.. غدا

ترشيحاتنا

نصر علام: الملء الأول لـ سد النهضة أضر بالسودان ومطلب رئيسي لمصر خلال المفاوضات

بـ فستان أصفر.. درة تخطف الأنظار بأنوثتها برفقة زوجها فى أحدث ظهور لهما

إثيوبيا.. آبي أحمد يهدد بهجوم بلا رحمة.. وزعيم تيجراي يرد: شعبي مستعد للموت

عبارة قالها النبي أسعدت الصحابة وأمة محمد كلها.. تعرف عليها.. فيديو

أخبار الرياضة.. كاف: يعطى قبلة الحياة لـ مرتضى منصور.. وقناة مصرية مجانية تنقل نهائى دورى الأبطال

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها