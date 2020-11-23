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الأحذية اللي انضربت بيها موجودة.. أحمد موسى: البرادعي كاذب ومصر لا تتلقى تعليمات من الخارج

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:57 م
البرادعي
البرادعي
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هاني حسين
علق الإعلامي أحمد موسى، على القبض على مجموعة أشخاص تابعين لـ منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قائلًا "أنتظر ردا قويا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ضد الهجمة الشرسة على الوطن".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البرادعي ظهر مؤخرًا للتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، ويدافع عن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تعد منظمة عار.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "البرادعي كذاب، ويكذب على المجتمع الدولي، ويظهر حاليا لأنه هناك إدارة أمريكية  جديدة".

ووجه أحمد موسى حديثه إلى البرادعي "انزل مصر يا برادعي، والناس تستقبلك احسن استقبال، والأحذية اللي انضربت بيها موجودة لسه".
 
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن "مصر لا تستمع إلى أي فرد من الخارج، ومصر لا تتلقى تعليمات أو أوامر من أحد، ومصر تنفذ القانون فقط".

واستطرد "مصر لن تسمح لأحد بالتدخل في شئونها الداخلية، ووضع مصر الحالي مختلف عن أي وضع سابق حتى مع قدوم إدارة أمريكية جديدة، ووضع مصر الأمني والاقتصادي والسياسي ممتاز".

وتساءل أحمد موسى "لماذا يشغل ملف حقوق الإنسان في مصر دول أوروبا حاليا؟ وما الهدف من إثارة  ملف حقوق الإنسان حاليا".

ونوه أحمد موسى بأنه "لا يتم اعتقال أي مواطن في مصر ولكن يتم القبض على أي مواطن بناءً على قرار من النيابة العامة".

وقال "مستشار جو بايدن انتوني بلينكن المرشح الأقرب لوزارة الخارجية الأمريكية بدافع عن ممولين من الخارج في مصر من منظمات خارجية، وامريكا تمنع لقاءات الدبلوماسيين مع منظمات حقوق الإنسان التي تتلقى تمويل ".

واختتم الإعلامي أحمد موسى حديثه "كل دول العالم ومنظمات في كل دول العالم تتحدث عن ملف حقوق الإنسان في مصر، حتى البرادعي الذي ظهر مؤخرا للحديث عن حقوق الإنسان في مصر، ونحن في وقت ظهور العملاء والخونة على مصر".

وعرض الإعلامي أحمد موسى قيام قنوات الجزيرة وقنوات الإخوان بالحديث عن اعتقال أفراد يتلقون تمويلا من الخارج في مصر، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، قائلا "النيابة العامة هي صاحبة القرار في القبض على أي شخص في مصر وفق تحريات".

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