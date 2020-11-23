ضبط قاتلي شاب "البوها" في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الامنية بمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين، من ضبط المتهمين بقتل شاب على احد المقاهى بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وذلك بعد يومين من ارتكابهم الواقعة عقب مشاجرة بينهم وفرارهم.



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائيه بالدقهلية يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة ميت غمر من اهالى قرية البوها التابعة لمركز ميت غمر يفيد بمصرع شاب واصابة اخر في مشاجرة علي احد المقاهى الموجوده بالقرية.



وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم احمد فريد رئيس المباحث ومعاونيه وقوة مرافقه لهم الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب يدعى محمود على محمود الزناتى، 23 عاما، عامل عادى، وإصابة صديقه ويدعى محمد صلاح إبراهيم عبدالنبى، 34 عاما عامل، ومقيمان بقرية البوها التابعه للمركز.



وبتشكيل فريق بحث تبين من تحريات المباحث وسؤال شهود العيان أن مرتكب الواقعة يدعى أحمد محمد على فرح، 29 عاما، عامل، وشقيقه ويدعى محمود، 27 عاما عامل، ومقيمان بالقرية حيث نشبت مشاجرة بين الطرفين على مقهى خارج القرية انسحب بعدها المجنى عليهما إلى القرية الا انهما فوجئا بقيام المتهمين باللحاق بهما وقام المتهم الأول أحمد باطلاق أعيرة نارية من سلاح خرطوش عليهم الذى تسبب في مقتل المجنى عليه الأول محمود وإصابة صديقه محمد برش خرطوش بينما فر المتهمان هاربان من القرية.





فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ميت غمر تحت تصرف النيابة والتى صرحت بالدفن بعد انتهاء التشريح من قبل الطبيب الشرعى وكلفت المباحث بسرعة ضبط الجناة.



وفى وقت لاحق قام عدد من أهالى القرية بالتوجه الى منزل القاتل للقبض عليه الا انهم اكتشفوا هروبه فحاولوا إشعال النيران في المنزل ولكن تم السيطرة عليها سريعا



وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير المتهمين من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تم تحديد مكان اختبائهم وتمكنت قوة من المباحث من القبض عليهما وبارشادهما تم ضبط السلاح المستخدم وبمواجهتهم اعترفا بارتكاب الواقعه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.