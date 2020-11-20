أسرة قتيل الدقهلية تشعل النار بمنزل القاتل



وتعود الواقعة عندما ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية من مامور مركز شرطة ميت غمر من اهالى قرية البوها التابعة للمركز بمصرع شاب في مشاجرة علي قهوة بالقرية.



وبإنتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم احمد فريد رئيس المباحث ومعاونيه وقوة مرافقه لهم الى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع محمود علي زناني 30 عاما ومقيم قرية البوها علي يد صديقه ويدعى احمد م ع ح " 30عاما لخلافات بينهم بدأت بمشاداة كلامية وانتهت بضربة بطلق خرطوش اودت بحياته فيما تم نقل جثمان المتوفي لمستشفي ميت غمر العام وفر القاتل هاربا .



وعقب ذلك قامت أسرة القتيل باشعال النيران بمنزل القاتل تعبيرا عن غضبهم حيث انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية وقوة من رجال مباحث الدقهلية برئاسة مدير المباحث اللواء مصطفي كمال وقوة من مركز شرطة ميت غمر للسيطرة علي الحريق والسيطرة علي الخلافات بين العائلتين.



فيما نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران داخل المنزل وتم نشر قوات الامن بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين الاسرتين .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه وبالعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه وسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم مع انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.