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محافظات

إنقاذ حياة مواطن تعرض للطعن بالقلب في المنصورة.. تفاصيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم   عن نجاح فريق طبي بمستسفى المنصورة العام الجديد بانقاذ حياة مواطن مصاب بجرح طعنى نافذ على الناحية اليسرى من الصدر، حيث تم استقبال المريض بقسم الطوارئ بالمستشفى وكان  بحالة غير مستقرة ويعاني من انحفاض في ضغط الدم وضعف في النبض .

وأضاف وكيل الوزارة انه تم عمل كافة الفحوصات المعملية والتصويرية اللازمة  من قبل اخصائي الطوارئ والتي أظهرت وجود نزيف حاد في غشاء التامور المحيط بالقلب والغشاء البلوري حول الرئة. 

واشار الى انه تم نقل المريض بصورة عاجلة لعمليات جراحة القلب والصدر حيث تمكن الفريق الطبي من اجراء جراحة استكشافية للجرح و التي اظهرت إصابة الجزء العلوي من البطين الايمن للقلب واصابة الرئة اليسرى وتم اصلاح كافة الإصابات حيث  استغرقت العملية اكثر من ثلاث ساعات وخرج المريض من العمليات إلى رعاية جراحة القلب بصورة مستقره وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي. 

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المكون من  الدكتور  محمد الأجاوي أخصائي جراحة القلب والصدر والدكتور اكرم اخصائي التخدير ومس سمر السعيد اخصائية تمريض  والفريق المعاون بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

وكانت  مديرية الصحة بالدقهلية قد اعلنت امس ان  إدارة الأمراض المعدية التابعة لإدارة الطب الوقائي عقدت دورات تدريبية لاطباء الوحدات الصحية والمستشفيات والكتبة وفنيي الإحصاء بمكاتب الصحة على الأعمال الوقائية لإدارة الأمراض المعدية حيث يتم التدريب على أعمال المواليد والوفيات وبرنامج ميكنة مكاتب الصحة وكذا التدريب على القوانين المنظمة لتسجيل المواليد والوفيات والتدريب على طريقة التسجيل على برنامج الميكنة. 

وجاء ذلك في إطار جهود الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة للسعي نحو التطوير والتعليم المستمر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهالى محافظة الدقهلية وبتوجيهات من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

 كما تم وضع خطة مرور جماعي من فرق الأمراض المعدية لمتابعة أعمال الإدارة  ( مواليد ووفيات - تطعيمات - ترصد - الأمراض المشتركة - ترصد الشلل الرخو والحمى والطفح- الأمراض التنفسية - متابعة القادمين من الخارج....) حيث تم المرور خلال شهرى ١٠ و١١ على  ٨ إدارات (المنصورة - طلخا - نبروه- الجمالية- تمى الامديد - اجا- منية النصر - دكرنس) وجاري استكمال خطة المرور  لباقي الإدارات.
 ومن جانبه  اشار وكيل الوزارة إلى انه تم الانتهاء من  الدورات التدريبية على أعمال مكاتب الصحة في أربع إدارات صحية وهي دكرنس - محلة الدمنة - بني عبيد- السنبلاوين  وجاري استكمال الدورات التدريبية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020

ووجه الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة لسعيهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهالى محافظة الدقهلية.
إنقاذ حياة مواطن تعرض للطعن بالقلب في المنصورة.. تفاصيل
إنقاذ حياة مواطن تعرض للطعن بالقلب في المنصورة.. تفاصيل
إنقاذ حياة مواطن تعرض للطعن بالقلب في المنصورة.. تفاصيل
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