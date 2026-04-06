هئية سلامة الغذاء تقود مصر نحو «خالية من الدهون المتحولة»

أطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مبادرة «نحو مصر خالية من الدهون المتحولة»، في ورشة عمل افتتحها الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بحضور ممثلين عن الجهات الصحية والرقابية والصناعية.



وأكد الدكتور الهوبي، أن القضاء على الدهون المتحولة خطوة أساسية لحماية صحة المواطنين وتعزيز جودة وتنافسية الغذاء المصري، مشيرًا إلى مخاطرها الصحية المرتبطة بزيادة الإصابة بأمراض القلب التاجية والأمراض غير السارية المزمنة، والتي تشكل عبئًا صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ذا أولوية قصوى.



وأشار الهوبي إلى خارطة الطريق الوطنية للتحقق من خلو الأغذية من الدهون المتحولة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الأطر التنظيمية والتشريعات، تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المعامل لضمان دقة التحاليل وموثوقية البيانات لحماية صحة المستهلك.



وشدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان، على أهمية التعاون بين الوزارة والهيئة لحماية صحة المواطنين، مؤكدًا الجهود الوطنية للحد من الدهون المتحولة.

فيما أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على ضرورة تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتخلص الكامل من هذه الدهون عبر تشريعات صارمة وآليات تحقق فعالة، مشيرًا إلى مكانة مصر الرائدة بين الدول العربية والأفريقية كنموذج إقليمي للسياسات الصحية المتعلقة بالدهون المتحولة.



وشملت الورشة مناقشات حول العبء الوطني للدهون المتحولة، المخاطر الصحية للأحماض الدهنية المتحولة، المعايير العالمية والوطنية للتخلص منها، بالإضافة إلى التحديات والفرص أمام تطبيقها لضمان غذاء آمن وصحي.



وتؤكد الهيئة استمرار جهودها الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع العلمي لتحقيق مصر خالية من الدهون المتحولة، ورفع مستوى السلامة الغذائية وجودة الغذاء للمواطنين.