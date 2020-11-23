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رياضة

بيراميدز يتعاقد مع أحمد سامي مدافع المقاصة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:15 م
احمد سامي
احمد سامي
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حسن العمدة

أعلن مسئولو نادى بيراميدز التعاقد مع أحمد سامى مدافع مصر المقاصة، لمدة 4 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وجاء ضم بيراميدز لأحمد سامى، بعد أن أوصى الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفنى بضرورة تدعيم خط الدفاع بلاعب مميز، ليقع الاختيار على أحمد سامى.. 


وعرضت الصفحة الرسمية لبيراميدز على فيس بوك، صور التعاقد مع أحمد سامى، الذى سينضم لمعسكر الفريق المقام حاليًا استعدادًا للدورى الجديد.


كانت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 أسفرت على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.


وأسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية.


ومن ناحية اخرى أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.


واثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس قبل مباراة الأهلي المقبلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الجمعة المقبل عن استمرار ايجابية حالة مدحت عيد الهادي المدرب العام وأحمد نادر السيد حارس الفريق الصاعد .


وكانت المسحة اثبتت سلبية حالة محمد حسن لاعب الوسط على أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة بعد يومين وفحوصات طبية للوقوف على حالته في الفترة الحالية.


ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه اليوم على ملعب النادي على أن ينتظم الفريق بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكان المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي ثنائي الزمالك وصلا للقاهرة اليوم وسيخضع اللاعبان لمسحة طبية قبل الانتظام في معسكر الفريق.

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