البنك المركزي: 13 مليار جنيه زيادة بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 5 سنوات

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري ؛ عن تجاوز البنوك العاملة بالسوق المصرية للمحظة الموجهة لدعم ا لمشروعات الصغيرة والمتوسطة برعاية البنك المركزي الحدود القصوي بقيمة بلغت 13 مليار جنيه إضافية.





وقال "أبو النجا" في تصريحات له، إن جملة تلك المحفظة التي خصصتها البنوك على مدار 5 سنوات السابقة وتحديدا في الفترة من ديسمبر 2015 حتي سبتمبر الماضي؛ وصلت لـ 213 مليار جنيه.





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أوضح " أبو النجا" أن تلك المبالغ المالية، مولت أكثر من 1.081 مليون مشروعا علي مستوي القطاعات الاقتصادية المختلفة.





أشار "أبو النجا" أن توجه البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، شجع البنوك في ضخ المزيد من التمويلات بسعر فائدة داعم لتلك المشروعات، اضافة لتوجهات " المركزي" في دعم رواد الأعمال و تشجيع الابتكار والاستثمار في الشباب والعقول النابغة، من خلال مبادرة رواد النيل.





وذكر " أبو النجا" أن يجري حاليا حاليًا بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية .





بالاضافة لإجراء استبيان ميداني وطني للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية في مجال الشمول المالي.





أوضح " أبو النجا" أن تلك المبادرة ساعدت في توفير بينية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال بغرض توفير المزيد من فرص العمل ودفع النمو والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة .ونجح البنك المركزي المصري خلال عام 2015 في اطلاق مبادرة بقيمة 200 مليار جنيه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك المصرية، إذ تم إلزام البنوك علي تخصيص جزء من محافظ القروض لديها بما يمثل 30% لدعم تلك المشروعات بغرض تحقيق التنمية الشاملة وتشجيع الشباب و القائمين علي تلك المشروعات بما يسعي لتوفير المزيد من فرص العمل و تحقيق نموا متسارعا للاقتصاد القومي.