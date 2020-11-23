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اقتصاد

البنك المركزي: 636.05 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج البنوك يوليو الماضي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:06 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في يوليو الماضي  إلي 636.05 مليار جنيه مقابل 602.732 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 606.9 مليار جنيه في مايو 2020.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن أن الودائع الجارية بالعملة المحلية بلغت 488.98 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 482.01 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 489 مليار جنيه في  مايو من نفس العام.

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وبلغ إجمالي المعروض النقدي للبنوك ضمن السيولة المحلية نحو 1.13 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.085 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في مايو 2020.

وسجل حجم الودائع الجارية بالعملة الأجنبية نحو 139.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 142.022 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 136.23 مليار جنيه في مايو 2020.

وبلغ حجم الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 2.845 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 2.703 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.

وسجلت جملة أشباه النقود نحو 3.501تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.45 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 3.4 تريليون جنيه في مايو 2020.
وبلغ حجم الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 518.1 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 524.62 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 516.22 مليار جنيه في مايو 2020.

وسجلت الأصول المقابلة للسيولة المحلية بالبنوك بنهاية يوليو الماضي نحو 4.63 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.6 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 4.451 تريليون جنيه في مايو من نفس العام

وبلغ صافي الأصول الأجنبية وفقا للتقرير نحو 157.44 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 130.214 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 132.411 مليار جنيه في مايو 2020.

وصل صافي الأصول المحلية نحو 4.5 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 4.41 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 4.32 تريليون جنيه في مايو 2020.

وبلغ حجم الإئتمان المحلي نحو 4.9 تريليون جنيه مقابل 4.84 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 4.64 تريليون جنيه في مايو 2020.
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