رئيس جامعة مصر: لدينا أول كلية تربية بالعالم العربي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة

رحب الدكتور محمد العزازي، بوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، ورئيس مجلس الامناء، خالد الطوخي، والطلاب، مضيفا: "نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة، وهي أحدث كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ولها السبق في العالم العربي بأكمله في كونها أول كلية تنشأ في جامعات العالم العربي بأكمله وفي مصر بصفة خاصة، وبعد إنشاء هذه الكلية تم التوجه لإنشاء العديد من الجامعات المصرية كلية للتربية الخاصة، ونعتبر أن الكلية تتويج للعمل العلمي والإنساني في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وستقوم بمهام سامية وغاية في الأهمية في مجتمعنا ولعل هذا السبب جعل وزير التضامن الاجتماعي معنا اليوم وهي أكبر من يقدر وجود طلاب مهتمين بالتعامل مع ذوي الاحتاجات الخاصة".





وهنأ الدكتور العزازي، أولياء الأمور على مجهودهم في دعم أبنائهم، والعمل على تحمل الصعاب للوصول إلى لحظة تخرج أبنائهم، واتمنى للطلاب التوفيق قائلا: "اعلموا أن الجامعة أبوابها مفتوحة لكم طوال حياتكم ولن تنقطع العلاقة بينكم وبين جامعتكم ابدا، فأنتم أصبحت مؤهلين ومتسلحين بالمهارات التربوية من حيث المجال المعرفي والمعني والثقافي والبحثي بما يتواكب مع جودة التعليم الشاملة والإسهام في تطوير البحث العلمي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة في مجالي تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة".

ويذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد نظمت حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية التربية الخاصة، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة الذى قام بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج بأهدائها درع الجامعة وذلك تقديرًا لدورها الرائد فى دعم الانشطة الاجتماعية والانسانية.





وقد تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات المتنوعة بحضور كل من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والإعلامي محمد فودة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الأمناء والجامعة، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، وعدد من عمداء الجامعة.



