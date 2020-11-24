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فن

مها أحمد تستعيد ذكريات "الست هانم" بصورة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة مها احمد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتظهر مها احمد في الصورة من خلال كواليس برنامج "الست هانم".

حيث علقت علي الصورة قائلة : "احلى ذكريات الست هانم مساء العسل على كل الستات هوانم".


ونالت الصورة اعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتي: 

قمر والله 

احلي ست هانم فالكوكب

جميلة 

طمنينا على ابنك...ربنا يحفظه ويشفيه❤️❤️

اجمل ممثلة في الوطن العربي



وقدمت الفنانة مها احمد، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني، كان من بينها فيلم جالا جالا، و كلم ماما، والباشا تلميذ، ولخمة راس، ومسلسل م كلثوم، وغيرها من الأعمال.

يذكر أن كان مسلسل "رسايل" احدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى.
وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت قد نشرت الفنانة مها أحمد صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ظهرت خلالها رفقة زوجها الفنان مجدى كامل، وابنهما، من فرح الفنانة هنادى مهنا.


وكتبت معلقة على الصوره:" مبروووك الف مبروك بنوتى القمر هنادى مهنى واجمل عريس احمد خالد صالح ربنا يتمم بخير".

واقيم حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان

من جانب آخر، كان قد فاجأ عادل نجل الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد متابعيه على موقع إنستجرام، حينما أعلن أنه يعيش مؤخرًا" أوحش أيام حياته" على حد وصفه، مستعرضًا أسباب هذا الشعور حينما أكد أنه مريض دون التوصل لعلاج أو معرفة سبب مرضه فى الأيام الأخيرة، بالإضافة لشعوره بالحزن بعد أمور كثيرة تعرض لها مؤخرًا.

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