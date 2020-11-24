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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام سعيد من آخر جلسة تصوير

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وتظهر ريهام سعيد في الصورة خلال إحدى جلسات التصوير الخاصة بها وهي ترتدي جاكت أحمر "كت" بدون أكمام.

وعلقت ريهام سعيد علي الصورة قائلة:"صباح الفل".


يذكر ان  المذيعة ريهام سعيد حرصت على إبداء رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وذلك بعد أن كتب خبير التغذية والسمنة هاني أبو النجا، عن زفافهما، عبر حسابه على "فيسبوك": "بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. ومن الآخر كده.. ألف مبروك لـ درة وهاني".

وردت "ريهام" على ما كتبه "هاني" كاشفة رأيها في زواج دُرة وهاني سعد: "على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه، لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".

وتعود ريهام الى برنامجها "صبايا" الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات، وذلك بعد أن تم وقفها لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة خلال البرنامج : "الناس التخينة ميتة، وعبء علي اهلها والدولة".

وكانت النيابة الكلية بأكتوبر أجرت تحقيقات موسعة في عدة بلاغات مقدمة من الإعلامية ريهام سعيد والمستشار مرتضى منصور ضد سما المصري.

وتضمنت البلاغات، بلاغًا من ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا آخر مقدم من مرتضى منصور، واستدعت النيابة في فترة سابقة سما المصري لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها بعد الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد إن موكلته قدمت بلاغا منذ فترة وأنهت النيابة التحقيق فيه ولم يتبق سوى التصرف فيه بالإحالة إلى المحاكمة.

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