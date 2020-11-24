ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نيجيريا تتسلم مقاتلات هجومية خفيفة من الولايات المتحدة لتطوير قواتها الجوية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 كشف مسؤول عسكري نيجيري بارز عن أن بلاده ستتسلم مطلع العام القادم ست طائرات أمريكية هجومية خفيفة من طراز "سوبر توكانو"، وذلك كجزء من صفقة إجماليها 12 طائرة مقاتلة وافقت الولايات المتحدة على بيعها إلى حكومة أبوجا؛ لمساعدة القوات المسلحة النيجيرية على شن ضربات جوية مؤثرة في حربها ضد الميليشيات المسلحة.

وقال الجنرال رئيس أركان القوات الجوية صادقي أبوبكر إن القوات الجوية النيجيرية ستستلم مع بداية العام القادم 18 مقاتلة إضافية في حربها لإحلال الاستقرار في المنطقة الشمالية الشرقية، لافتا إلى أن الطيارين المقاتلين من سلاح الجو النيجيري موجودون حالياُ في الولايات المتحدة؛ لتلقي تدريبات إضافية لاستخدام المقاتلات الجديدة وتطبيقاتها لدى انضمامها إلى أسطول المقاتلات في القوات الجوية.

ولفت رئيس أركان القوات الجوية، في إفادته أمام لجنة بمجلس الشيوخ في منتصف الأسبوع، إلى أن قوات الجو النيجيرية نفذت طلعات زادت على 60 ألف ساعة، نصفها كان في شمالي شرق البلاد لمحاربة المتمردين والميليشيات المسلحة.

وقال "نتوقع استلام 3 طائرات مقاتلة من طراز (جيه- 17) من باكستان، و12 مقاتلة هجومية خفيفة من طراز (سوبر توكانو) من الولايات المتحدة، إضافة إلى مقاتلة من طراز (إم- 171)، بخلاف الـ12 مقاتلة من طراز (سوبر توكانو إيه- 29) من الولايات المتحدة، التي من بينها ست توشك أن تصل إلينا، وهناك طيارون أُرسلوا للتدريب على استخدامها".

وأردف "هناك 200 من العناصر المقاتلة يتلقون تدريبهم في تسعة بلدان مختلفة من العالم للتعامل مع الطائرات المقاتلة، وسينضم هؤلاء إلى رفقائهم في الحرب ضد العنف والتمرد في الشمالي الشرقي من البلاد".

وقال الجنرال أبوبكر إن المقاتلات الجديدة ستعزز الأمن القومي النيجيري، فضلًا عن مساعدتها في إنهاء الحرب ضد جماعة "بوكو حرام" المسلحة، مفيدًا في خطاب قدمه إلى البرلمان الوطني، بأن الحكومة النيجيرية حولت 4ر469 مليون دولار قيمة صفقة المقاتلات الأخيرة.

ومن المقرر أن تتلقى قوات الجو النيجيرية أجهزة تدريب برية، وأنظمة تخطيط مهام، ومنظومة تحليل معلومات، وقطع غيار، ومعدات دعم أرضية وعتاد للمهام الاحتياطية، وذلك ضمن صفقة المقاتلات الأمريكية الهجومية الخفيفة الـ12 من طراز "سوبر توكانو"، التي بذل الرئيس النيجيري محمد بوهاري جهدا شاقا في النقاشات المكثفة مع الإدارة الأمريكية حتى تمكن من الحصول على موافقتها في أبريل 2018.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

كنز الطبيعة ومتعة الزوار.. قصة الوادي الملون بنويبع مزار السائحين على مدار العام

حادث مؤلم.. مشوار عمل يكلف شابا بتر نصف جسده

أنا جزار في الملاعب.. أحمد عيد عبد الملك يكشف انتماءات عائلته الكروية

دعاء زيارة بيت الله الحرام.. بـ10 أدعية بعد صلاة الفجر تقف أمام الكعبة

فيديوجراف.. تفاصيل معاقبة أحمد أحمد رئيس الكاف

أهم الأخبار .. إثيوبيا منزعجة من الاتحاد الأوروبي.. إدراج جماعة الإخوان بأكملها على قوائم الكيانات الإرهابية.. موجة طقس سيئ تضرب البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية للمغص الكلوي

علامة تشير للإصابة وللتعافي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

البطة وعيون صفية.. ألقاب أطلقها المصريون على ميتسوبيشي لانسر