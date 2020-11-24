الجودة الشاملة في صناعة الملابس.. ندوة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

نظم قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية، ندوة عن نظم الجودة الشاملة لطلاب الفرقة الثانية قسم الملابس الجاهزة ضمن مقرر إدارة الجودة الشاملة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الرحيم رمضان، رئيس القسم العلمي، والأستاذة الدكتورة بهيرة الجبالي.









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ويأتي ذلك في إطار ربط المقررات الدراسية بسوق العمل لتلبية متطلبات الصناعة وإكساب الطلاب الخبرات العلمية والمهارة اللازمة لإتقان العمليات الإنتاجية.







وقام بإلقاء الندوة المهندس محمود بدوي، مدير إدارة الجودة بمصنع النيل البدرشين، وخريج الكلية قسم الغزل والنسيج، الذي أكد أن الجودة هي أهم ما يبحث عنه المستهلك في صناعة الملابس الجاهزة، متحدثًا عن أهم المعلومات والموضوعات الهامة التى تفيد فى النهوض بمجال صناعة الملابس فى مصر.







وتضمنت الندوة عرضا لأهم الأساليب التي تحقق جودة صناعة الملابس فى المصانع والشركات بدءا من الخامات (الأقمشة) بتحديد أهم الاختبارات القياسية اللازمة طبقا للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، وكذلك الاشتراطات الفنية للملابس الجاهزة بمعرفة كيفية مطابقة المنتج للمواصفات والضبط الإحصائى للجودة، والتى تحقق خواص الاستخدام النهائى والرقابة على جودة الإنتاج.









كما تم الحديث حول تطور مفاهيم الجودة، والتى تبدأ من جودة المنتج (السلعة) والعمليات - إشباع رغبات العميل- الجودة كعامل فى المنافسة والتميز فى السوق، وأخيرا إدارة الجودة الشاملة كمدخل إلى الآيزو، والتى تعتبر المدخل الطبيعى للتحسين المستمر لأداء المنشآت الصناعية وأساس التفوق والتميز لتدعيم القدرة التنافسية من خلال تحسين الإنتاجية.









وكانت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، نظمت أمس، الاثنين، ندوة لطلاب الجامعة بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب"، والتى تم إطلاقها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون التعصب والغلاء قيمة التنافس الرياضى الشريف، وبحضور قيادات الجامعة ومئات الطلاب، وذلك بالقاعة الكبرى بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعى، بالإضافة إلى إطلاق الموسم الثقافى للجامعة للعام الجامعى 2020 / 2021.









وانطلقت الندوة بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبه تلاوة بعض آيات القرآن الكريم.









واستهل الدكتور ماجد فهمى نجم، رئيس جامعة حلوان، كلمته بالندوة بالترحيب بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن اليوم مطلع الموسم الثقافى لجامعة حلوان بتشريف وزير الشباب والرياضة، وفى هذه القاعة الجديدة بمجمع الفنون والثقافة.