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إبهار مصر.. التعليم أولا: أطلقنا مبادرة لرعاية واكتشاف مواهب الطلاب.. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود حمزة، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا، إنه في عام 2014 بدأ التأسيس للمؤسسة المتخصصة فقط فى التعليم لأن التعليم هو أساس كل شيء، وتم وضع شعار لها وهو "عندما يصبح التعليم أولوية وطن".

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المؤسسة بدأت بالتدريب ومن ثم منح للطلاب المتفوقين، وكان يتم عمل معسكر للطلاب الأوائل فى المرحلة الإعداداية وتدريبهم على اللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية.

وتابع أن هناك وجوها متعددة أخرى للتفوق، بخلاف التفوق فى الدراسة، منها المواهب الفنية لذلك تم إطلاق  مبادرة "إبهار مصر" وهى مبادرة لتنمية مواهب الطلاب، موضحًا أن التقديم كان يدويا فى البداية، والمبادرة تهتم بالطلبة من سن 14 وحتى سن 18 سنة.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التربية والتعليم والثقافة، لترشيح الطلاب الموهوبين، منوهًا أنه تم تقديم أكثر من 370 طالبا على مستوى الجمهورية وتم عمل تعاون مع كلية الفنون الجميلة ومعهد الكونسلفتوار لعمل اختبارات للطلاب المؤهلين.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف مواهب في كل نجوع وقرى مصر، وهى تحتاج فقط إلى الرعاية، مؤكدًا أنه تم اختيار 25 طالبا في الدفعة الأولى وسميت باسم دفعة الأمل، وستكون فى مجالات التكنولوجيا والفنون والرسم والموسيقى.

وأردف أنه تم إنشاء منصة إلكترونية للتقديم فى المبادرة لتسهيل التواصل على كل الطلاب في جميع بقاع مصر، موضحًا أن الموقع هو www. Ebharmisr.com.

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