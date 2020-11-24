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رياضة

إيهاب جلال يقترب من العودة إلى المقاصة وخطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:22 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

أصبح إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة قاب قوسين أو أدنى من العودة للفريق من جديد خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل المقاصة مع إيهاب جلال لعودته من جديد للفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة.


 وقام مسئولو المقاصة بسداد كافة المستحقات المالية المتأخرة لدى المدير الفنى والتى كانت سببا فى رحيله عن الفريق الفيومي قبل نهاية الموسم الماضي بعدة جولات قليلة .

وطالب إيهاب جلال مهلة أخيرة من المقاصة لحسم موقفه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة .

وعلى الجانب الأخر آثار انتقال أحمد سامي مدافع مصر للمقاصة، إلى نادي بيراميدز، أزمة لائحية جديدة، بعد أن ورط نفسه وناديه في التوقيع على استغناء موجه ومختوم لناديين في نفس فترة الانتقالات، على خلفية الاتفاق مع نادي سيراميكا كليوباترا، لإتمام صفقة انتقال اللاعب لصفوفه، ثم التراجع من غير مقدمات، ولا التزام بأوراق رسمية، وتوقيع عقد آخر مع نادي بيراميدز، رغم اتفاق مصر للمقاصة على كل تفاصيل انتقال أحمد سامي لنادي سيراميكا كليوباترا، ليضع مسؤولو مصر للمقاصة أنفسهم في دائرة العقوبات.

أحمد سامي كان ضمن صفقة خماسية أبرمها نادي سيراميكا كليوباترا مع نادي مصر للمقاصة، ضمت محمد إبراهيم، ومحمد مسعد، ومحمد توني، ومحمد محسن، وتم الاتفاق على كل تفاصيل الصفقة، وحصل سيراميكا كليوباترا على استغناء موجه ومختوم، من المقاصة يقضي بضم اللاعبين الخمسة، ونفذ الأربعة الأخرون الإتفاق بالكامل، غير أن أحمد سامي أخل باتفاقه، مشيرا إلى أنه حصل على عرض بمبلغ 18 مليون جنيه، للتوقيع في نادي بيراميدز.

ظل الموقف معلقا لبضع أسابيع، حاول خلالها أحمد سامي بكل السبل الضغط على ناديه الأصلي مصر للمقاصة، والذي كان من المفترض ألا يصدر استغناء موجها آخر لنادي بيراميدز، بعد أن أصدر بالفعل استغناء موجها، ومختوما، يقضي بالموافقة على انتقال أحمد سامي إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

و ظهر أحمد سامي داخل مقر نادي بيراميدز، في مران الاثنين، وأعلن بيراميدز انتقال اللاعب لصفوفه بشكل رسمي، وقرر نادي سيراميكا كليوباترا التحرك بشكل يحفظ حقوقه القانونية، وفقا للأوراق الرسمية التي وقعها مع مسئولي مصر للمقاصة، الذين ورطوا أنفسهم  بالإخلال باتفاق رسمي وموثق، وأصدروا استغناء موجها أخر، لنادي بيراميدز، رغم أنهم سبق وأن أصدروا نفس الاستغناء لنادي سيراميكا كليوباترا.

 

 

 

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