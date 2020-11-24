إعدام كمية من الأغذية والعصائر لتغير خواصها الطبيعية في البحر الأحمر

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن إعدام 308 كجم أغذية متنوعة وعصائر بسبب تغيير خواصها الطبيعة، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية.

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر أنه تم تكليف الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالاشتراك مع مراقبى الأغذية بالإدارات الصحية بشن حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وأسفرت الحملات بالمرور على 89 منشأة من اماكن بيع وتداول الأغذية وتم إعدام 308 كيلوجرامات أغذية متنوعة و5 لترات عصائر لتغيرهم في الخواص الطبيعية وتم سحب68 عينة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

كما تم تحرير 51محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم تواجد شهادات صحية وتم عمل غلق ادارى لعدد 3منشآت برأس غارب لعدم وجود ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدا علي استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

وفى سياق متصل اعلن فى وقت سابق الدكتور /تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن توقيع بروتوكول تعاون مع أ. د/ هشــام فرهود عميد كلية الطب"بنات" جامعة الأزهر

وتم تدشين البرتوكول لدعم الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر ، من أجل تعاون مباشر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك لتحسين أداء الخدمة الصحية وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة من خلال توفير أطباء فى كافة التخصصات وخاصة الدقيقة فى مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر وحسب احتياج كل مستشفى . وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة بهدف تحقيق التقدم المهني ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وتم الاتفاق على تنظيم زيارات عمل أسبوعية طوال ايام الأسبوع تبدأمن الاسبوع القادم.حضر توقيع للبرتوكول د. عمرو عادل مدير أدارة المستشفيات والأساتذة الدكتورة فاطمة الحسينى استاذ الانف والأذن ومنسق عام البرتوكول بين الجهتين