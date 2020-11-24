مسحة طبية لـ منتخبي مصر والرأس الأخضر قبل انطلاق التصفيات الإفريقية للسلة

خضع لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة السلة والجهاز الفني والإداري صباح اليوم "الثلاثاء" لمسحة طبية جديدة وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الدولي للعبة "فيبا".





وقام الجهاز الطبي للمنتخب بالإشراف على إجراء لاعبي المنتخب للمسحات في فندق إقامة البعثة قبل أيام قليلة من انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا والتي تقام من 27 لـ 29 نوفمبر في الإسكندرية.





وخضع كلًا من عمرو مصيلحي مدير التصفيات والمهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسين البشبيشي رئيس بعثة المنتخب المصري لمسحات خلال تواجدهم للإشراف على تطبيق التعليمات الطبية.





في سياق متصل، وصل منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" إلى فندق الإقامة بالإسكندرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء من أجل الاستعداد للمشاركة في التصفيات.





وخضع لاعبي المنتخب وجهازهم الفني لمسحات طبية أيضًا وفقًا للبروتوكول الطبي على ألا يغادر أحد غرفته لحين ظهور نتائج المسحات خلال الساعات المقبلة.





ويستعد منتخب الفراعنة لتصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في الإسكندرية من 27 لـ 29 نوفمبر والتي يتواجد فيها المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الأخضر.







كانت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل أعلنت مواعيد المباريات المتبقية من دوري المرتبط رجال وسيدات بجانب مواعيد مواجهات كأس مصر رجال وسيدات وموعد مباراتي السوبر رجال وسيدات.





وتعود المنافسات المحلية من جديد مرة أخرى بعد توقف لفترة طويلة بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الأول ومنتخبات الناشئين.





وأهلنت لجنة المسابقات عن الأدوار المقبلة من بينها المواجهة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في دور الـ 8 ببطولة دوري المرتبط رجال والتي ستقام يومي الخميس والسبت 17 و19 ديسمبر المقبل على ملاعب محايدة.





وأعلنت اللجنة أيضًا عن إقامة مباراة كأس السوبر للرجال بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي يوم الجمعة 8 يناير، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة كأس سوبر السيدات بين الأهلي وهليوبوليس على أن يتم حديد الملاعب في وقت لاحق.





أما عن بطولة كأس مصر، فمن المقرر أن ينطلق دور الـ 32 رجال يوم 2 يناير من العام المقبل، وفي نفس اليوم تنطلق مواجهات دور الـ 8 في كأس مصر للسيدات.