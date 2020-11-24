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محافظات

حزنت على زوجها بعد وفاته واكتشفت إصابتها بداء الفيل| عزيزة ابنة الباجور تخطى وزنها 300 كيلو.. صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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مروة فاضل



حالة مؤسفه وصلت إليها شابه لم تكمل عامها الاربعين حيث فوجئت في يوم وليله إصابتها بمرض داء الفيل الذي يعمل على انتفاخ جسدها.


ام لطفلين مات زوجها منذ 6 سنوات في حادث قطار لتجد نفسها أصيبت بالالام الكثيرة لتكتشف إصابتها بداء الفيل.


6 سنوات من العذاب والالام قضتها عزيزة محمد مجدي، ابنه مركز الباجور وربة منزل الذي مات زوجها، والذي كان يعمل باليومية، منذ 6 سنوات في حادث قطار، فحزنت عليه حزنًا شديدًا حتى إنها استيقظت بعد حزنها في أحد الأيام لتجد نفسها وقد شعرت ببعض الآلام، فذهبت للطبيب لتطمئن على نفسها وفاجأها الطبيب بقوله "دي جلطة وفيه عرق في رجلك بيسحب ميّه من جسمك وانتي مصابة بداء الفيل".


ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما دخلت المستشفي وخرجت منها دون استكمال العلاج بسبب التكاليف المادية، ولم تتوقف مأساتها حيث انتقلت للعيش في بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، واتخذت هي وابناها الاثنان من الأرض فراشًا لهم.


  كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلو، نتيجة المرض النادر الذي أصابها، وأصبحت معه لا تتحمل تكاليف العلاج .


 وبالتواصل مع القيادة السياسية وتعليمات الدكتورة هاله زايد , وزيرة الصحة , وتوجيهات اللواء إبراهيم ابو ليمون , محافظ المنوفية , توجه الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بصحبة فريق طبي بمتابعة حالة الشابة عزيزة ، ونقلها إلي أحد المستشفيات بعد إصابتها بالسمنة المفرطة " داء الفيل " والعجز الكامل وعدد من الأمراض الأخرى .



وأكد وكيل الوزارة أن القيادة السياسية وجهت بمعالجة عزيزة، ونقلها لمستشفى سرس الليان، وتوفير كامل الرعاية الصحية لها، موجها الشكر للدولة المصرية والرئيس السيسي للتدخل لعلاج مثل هذه الحالات.


ويعد مرض داء الفيل هو مرض الفلاريا هو مرض نادر يصيب الجهاز الليمفاوى يسبب التهابا في الأوعية الليمفاوية يؤدّي إلى تضخم وكبر حجم المنطقة المصابة وخاصة الأطراف أو أجزاء من الرأس أو الجذع. 


وسُمّي بهذا الاسم تشبيها للرجل المصابة برجل الفيل. وهو داء يصيب الأطراف السفلية للرجال والنساء. 


حزنت على زوجها بعد وفاته واكتشفت إصابتها بداء الفيل| عزيزة ابنة الباجور تخطى وزنها 300 كيلو.. صور
حزنت على زوجها بعد وفاته واكتشفت إصابتها بداء الفيل| عزيزة ابنة الباجور تخطى وزنها 300 كيلو.. صور
حزنت على زوجها بعد وفاته واكتشفت إصابتها بداء الفيل| عزيزة ابنة الباجور تخطى وزنها 300 كيلو.. صور
حزنت على زوجها بعد وفاته واكتشفت إصابتها بداء الفيل| عزيزة ابنة الباجور تخطى وزنها 300 كيلو.. صور
حزنت على زوجها بعد وفاته واكتشفت إصابتها بداء الفيل| عزيزة ابنة الباجور تخطى وزنها 300 كيلو.. صور
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