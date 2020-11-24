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تعليم

جامعة كفر الشيخ: مصر حققت أفضل نمو اقتصادى بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية رغم كورونا.. صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:46 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود زيدان
عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء،   بحضور المحافظ اللواء جمال نورالدين، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمحافظ كفرالشيخ على جهوده الملموسة في أرجاء المحافظة من مراكز ومدن وقري متمنيًا التوفيق لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة موجهًا الشكر لمحافظ  كفر الشيخ، لدعمه للجامعة متمنيا له التوفيق والسداد.

وأشاد رئيس الجامعة بالقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة، مؤكدًا أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على النهوض بالوطن وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف بأن مصر استطاعت تحقيق أفضل نمو اقتصادى بشهادة المؤسسات الإقتصادية الدولية مقارنة بدول العالم رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن مصرحققت نشاطا اقتصاديا غير مسبوق خلال السنوات الماضية نتيجة المشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذها والتي تستهدف الأجيال القادمة.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن إمكانيات الجامعة وعلمائها و باحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة .

وأعرب محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين عن سعادته بلقاء قمم الجامعة في مختلف التخصصات وقال، إن نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء إيجابية والتي تمثلت في إعتماد إضافي لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام .

وأكد المحافظ توفيرالاعتمادات لدعم المنشآت الصحية،وطالب برفع درجات التوعية والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وقال أنه تم تخصيص أراضي لبناء الإسكان الاجتماعي مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة مستعدة لاستقبال موسم الأمطار.

كما أشاد محافظ كفرالشيخ بالقطاع الطبي في الجامعة وأكد وضع حلول عاجلة لإنهاء مشكلة إسكان الشباب وسيتم البدء في حلها فورًا بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي المقرر البناء عليها وأن المحافظة بصدد إنهاء مشكلة الإسكان الاجتماعي في مدينة كفرالشيخ وسيتم إعلان الاشتراطات البنائية الجديدة قريبًا بالتعاون مع الجامعة. 

كما تحدث محافظ كفرالشيخ عن تطوير العشوائيات بالتعاون مع الجامعة موجها الشكر للجامعة على  دورها في المشاركة المجتمعية وخصوصًا القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا

كما أشاد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في الجامعة منذ بداية أزمة فيروس كورونا مؤكدا انحسار حده الحالات من مصابين ووفيات مشيرًا بسبب الالتزام بالإجراءات الصحية ودعا إلى تكثيف حملات التوعية لحين اكتشاف مصل للعلاج.

وأعلن نور الدين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحي وأكد قدرة المحافظة على اجتياز تلك الموجة باتباع الإجراءات الاحترازية كما تم زيادة أعداد أجهزة التنفس الصناعي.

جامعة كفر الشيخ: مصر حققت أفضل نمو اقتصادى بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية رغم كورونا.. صور
جامعة كفر الشيخ: مصر حققت أفضل نمو اقتصادى بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية رغم كورونا.. صور
جامعة كفر الشيخ: مصر حققت أفضل نمو اقتصادى بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية رغم كورونا.. صور
جامعة كفر الشيخ: مصر حققت أفضل نمو اقتصادى بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية رغم كورونا.. صور
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