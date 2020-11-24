صاحبة ملجأ لإيواء الكلاب: لا توجد قوانين صارمة تحميها من العنف في مصر "فيديو"

قالت ميرا جمال ، صاحبة ملجأ لإيواء كلاب الشوارع ، إن الفكرة جاءتها ، من خلال ، تبني الكلاب ، وعرضها على أصدقائها لتبنيها، ومن ثم قامت بتحويل مشروع قديم لها ، إلى ملجأ لتربية الكلاب .





وأَضافت ميرا جمال ، خلال استضافتها في برنامج "ست الستات" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تقوم بتعقيم الكلتب ، قبل أن يتبنها الشخص ، وحتى لا يتعرض عدد أكبر من الكلاب التشرد في الشوارع .





وأشارت صاحبة ملجأ إيواء الكلاب إلى أن العالم وضع شروطا صارمة ، في حالة تجميع أية شخص للكلاب في منزله ، لافتة إلى أنه مصر لا يوجد بها أية قوانين تحمى الكلاب ، من العنف البشري .





وأرسلت القارئة نعمة السيد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من انتشار الكلاب الضالة والقمامة وعدم رصف الشوارع .





وقالت في شكواها نعاني نحن سكان عزبة النخل من انتشار القمامة بالمنطقة مما تتسب في انتشار الحشرات الضارة والأوبئة وزيادة انتشار فيروس كورونا .





وأشارت الى ان شوارع المنطقة تحتاج إعادة رصف الشوارع الداخلية والخارجية لتسهيل حركة سير السيارات .





وأضافت نعمة السيد ان المنطقة تنتشر بها الكلاب الضالة مما يهدد سلامة المواطنين وتسبب الرعب في قلوب النساء والأطفال وكبار السن .





وأوضحت انه تم ارسال عدة شكاوي ولكن دون جدوي حتي الان .





وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفت باهالي المنطقة وإعادة الشكل الحضاري للمنطقة .





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