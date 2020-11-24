شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تهدف رضاء العملاء .. شاهد

أكد المحاسب خالد جمعة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، أن الشركة تهدف إلى رضاء العملاء وتضع آليات دائمة للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.









وأجرت الشركة عددا من الإجراءات التصحيحية لاستقصاءات الرأى وحل مشاكل المواطنين والتأكد من مدى رضاء العملاء، والتنسيق مع كافة قطاعات الشركة وتذليل كافة العقبات والصعوبات لفريق العمل للانتهاء من استمارات الاستقصاء.









ونفذت الاستقصاءات فى مدينة بلطيم، مركز دسوق منطقة الكشله، وحملة توعية لترشيد الاستهلاك وتعريف المواطنين بتطبيق ١٢٥ والتعريف بالخط الساخن.









وأكد ضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وتبنى قضية ترشيد المياه باستخدام القطع الموفرة ونشر الوعى المائى، وتحقيقا لرؤية الدولة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ) لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ( المساجد الاهلية – الكنائس ) بجميع محافظات الجمهورية.









وأشار إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، قامت بالإجراءات الاتية:









١. تم تشكيل لجنة القطع الموفرة تضم أعضاء من التوعية، العقود والمشتريات، القطاع التجارى.

٢. حصر جميع المساجد الأهلية والكنائس بمحافظة كفرالشيخ بناء على البروتوكول.

٣. حصر نوع وعدد القطع الموفرة بكل دار عبادة.

٤. طباعة بوسترات ذات تصميم موحد الهوية علي مستوي الجمهورية عن ترشيد استهلاك المياه من خلال القطع الموفرة بمقاسات مختلفة.