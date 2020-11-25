إشادة بأداء مستشفيات عين شمس في مواجهة كورونا.. المسئولون يكشفون تفاصيل نجاحهم في استقبال المصابين.. د. سامية: الوضع مستقر.. د. المتيني: تطوير وحدات الرعاية

الدكتورة سامية عبده: الوضع مستقر والأطقم الطبية تقدّم الرعاية كاملة لكافة المرضى بالمستشفيات

نعمل على تصنيع المستلزمات الوقائية لمواجهة الفيروس لحماية المترددين من الفيروس

افتتاح وحدة رعاية الصدر بمستشفيات الجامعة لتقديم الرعاية الكاملة للمرضى الدكتور محمود المتيني: تطوير وحدة رعاية الصدر ووحدة مناظير الصدر التشخيصية والعلاجية بالمستشفيات

البنك الأهلي وتحيا مصر تبرعا بـ 60 مليون جنيه لتكون وحدة غير مسبوقة بالمستشفيات





إشادات كبيرة تتلقاها المستشفيات الجامعية بعين شمس بسبب المجهودات المبذولة من الأطقم الطبية والعاملين بها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد لتقديم الرعاية لهم منذ بدء تفشي الفيروس اللعين أهمها تحويل مستشفي العبور إلي مستشفي عزل، بالإضافة إلى طريقة الاستقبال بالمدن الجامعية للحالات المصابة في فترة السابقة، خاصة أن جامعة عين شمس أنشأت أول مستشفى ميداني بأحدث التجهيزات.





"صدى البلد" تحدّث مع عدد من المسئولين بالمستشفيات للاطلاع على آخر المستجدات والاطمئنان على الأطقم الطبية ومدى استعدادهم للجائحة الثانية من كورونا، حيث أكدت الدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس أن الوضع بالمستشفيات الجامعية مستقر من حيث حالات الإصابة بكورونا، موضحًا أن العاملين والأطقم الطبية يقدّمون الرعاية الطبية كاملة لكافة مرضى بالمستشفيات.





وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد" أنه في حالة ظهور أعراض على أي من الأطقم الطبية أو أحد العاملين يُعزل في المنزل حتى تنتهي الأعراض تمامًا أما في حالة ثبوت ايجابية الفيروس يتم عزله في مستشفى العبور الخاصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا من هيئة أعضاء التدريس، مشيرًا إلى أنه يمكن إلي الرجوع إلي عمله في حالة ثبوت سلبية حالته.





وأشار نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس إلى أنه لا يمكن تحديد حدة الفيروس في الأيام المقبلة كيف تكون منوها انه من الطبيعي وجود اصابات في جميع القطاعات ولكن ضرورة السيطرة على الموقف واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل تام.





وأوضحت الدكتورة سامية أن جامعة عين شمس تقوم بدور كبير في مواجهة فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس وهي تخصيص مستشفى العبور لاستقبال مصابي كورونا من هيئة أعضاء التدريس والطلاب بالإضافة لإنشاء أول مستشفى ميداني تستقبل جميع جموع الشعب.





وأكدت أنه تم تنظيم حملات توعوية داخل الجامعة، للطلاب والموظفين، من خلال فريق مكافحة العدوى بمستشفيات كلية الطب، مشيرة إلى أنه تم توزيع منشورات توعوية على الطلاب والموظفين حول الفيروس وكيفية تجنب الإصابة بهن كما تم عقد عدة ندوات تعريفية بالفيروس بالعديد من الكليات، لمحاولة نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بأعراض المرض، وفترة الحضانة وكيفية العزل المنزلي.





وقالت الدكتورة سامية عبدة إن الجامعة منذ 2015 تضم ورشة للخياطة تابعة لمستشفيات جامعة عين شمس تتولى تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للأنواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات وخلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد زاد احتياج المستشفيات مع وجود نقص فى هذه المستلزمات بالسوق فتم التوجه لتحسين جودة خدمة هذه الورشة فى محاولة لتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات بجانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام بما غطى جزءًا كبيرًا من احتياجاتنا.





وأشارت الدكتورة سامية عبده إلى أن الجامعة تقوم بإنتاج كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية حتى الاكتفاء الذاتي أنه يتم اتباع القواعد الصحية للنظافة مع العاملين من ارتداء الكمامات أثناء عمليات الإنتاج، لافتاً إلى أن الجامعة تضم ورشتين أحدهما فى المستشفيات الجامعية والأخرى فى مستشفى عين شمس التخصصى.





وقالت إن جامعة عين شمس شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا " ضمن فعاليات الاحتفال بالانتهاء من تطوير وتجهيز وحدة رعاية الصدر ووحدة مناظير الصدر التشخيصية و العلاجية بمستشفيات جامعة عين شمس.





من جانبه قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تم تطوير وتجهيز وحدة رعاية الصدر ووحدة مناظير الصدر التشخيصية والعلاجية بمستشفيات جامعة عين شمس.. بمساعدة البنك الأهلي تبرع بـ 30 مليون جنيه صندوق تحيا مصر 30 مليونًا، مشيراً إلي أنها ستكون وحدة غير مسبوقة في هذا التخصص.





وافتتح الدكتور مختار طه أستاذ طب الصدر عين شمس وصاحب فكرة ومؤسس ومنشئ أول وأكبر وحدة في مصر والشرق الأوسط للرعاية المركزة للصدر عام ١٩٨٣ بمستشفي عين شمس الجامعي بالجهود الذاتية حاصل علي العديد من الشهادات والميداليات التقديرية تطوير وتجهيز وحدة رعاية الصدر ووحدة مناظير الصدر التشخيصية والعلاجية بمستشفيات جامعة عين شمس.





الجدير بالذكر أنه تم تخصيص ٤٥٠٠ متر لبناء المستشفى الميداني وأن هذه المستشفى الميداني، استكمالا للدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهي مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.





المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، ويستقبل المستشفى الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.





ويأتي في إطار جهود الجامعة لسد عجز المستشفيات الجامعية من المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض تم توجية ورشة الخياطة بالمستشفيات الجامعية لسد احتياجات المستشفيات الجامعية وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د.اشرف عمر عميد كلية الطب .





وأشاد الدكتور محمد تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية عن المجهودات التي تقوم بها جامعة عين شمس منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد من تحويل مستشفي العبور إلي مستشفي عزل وغير استقبال المدن الجامعية حالات كورونا في فترة السابقة حيث أنشأت جامعة عين شمس أول مستشفى ميداني بأحدث التجهيزات، مشيرا الى أن أصيب عدد من هذه الوحدة بفيروس كورونا نتيجة تضحياتهم وتفانيهم في العمل وأن غالبيتهم تم شفاؤهم.