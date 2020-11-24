الموجة الثانية بدأت.. لميس الحديدي: الوعي هو الحل الوحيد لمواجهة كورونا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث للشعب المصري الليلة، ووجه نصائح مهمة للمرور من أزمة فيروس كورونا فى موجتها الثانية.





وأضافت لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون أي" أن كلمة الرئيس كانت للوعي و التنبيه، ولكى يلتزم الجميع بالتدابير الاحترازية.





ولفتت لميس، إلى أن الوعي هو الحل الوحيد للوقاية من كورونا، وأن وباء فيروس كورونا مازال موجودًا، مؤكدة أن الموجة الثانية لكورونا بدأت.





و طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بعدم الجلوس في أماكن مغلقة، والالتزام بالتباعد وعلى الجميع الالتزام بالكمامات.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته للشعب المصري بخصوص الموجة الثانية لـ كورونا، قائلا: "أنا بـ ارتدى الكمامة في جميع الأماكن وخلال الاجتماعات والمؤتمرات" معلقًا: "انا خلعت الكمامة منذ قليل أثناء الحديث معكم".





ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الوعى لـ الشعب أمر مهم، وهذا سيقلل الإصابة بكورونا.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بإن الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، وأحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الإصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والأطقم الطبية بالدولة في هذا الإطار.

وتم استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.



