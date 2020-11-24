مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط يتبنى توصيات الإعلامية رانيا هاشم فى بيانه الختامي

عقد الاتحاد من أجل المتوسط مؤتمر على مدى أربعة أيام متتالية على هامش قرب احتفالات الاتحاد باتفاقية برشلونة وحرص المؤتمر على الالتقاء بممثل لكل الدول الأعضاء بالاتحاد من اجل المتوسط.





وشاركت الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، فى جلسه دور الاعلام تجاه المرأة التي ادارها الدكتور عبد القادر الخصاصي المستشار ورئيس قسم الشباب والحماية المدنية بالاتحاد من اجل المتوسط وشاركت فيها من المانيا الصحفية الألمانية جوليا حنا.





ثمنت الصحفية الألمانية جوليا حنا اهتمام مصر بالمرأة وطلبت بضرورة الاهتمام بنقل تجارب كل الدول خاصة أعضاء الاتحاد من اجل المتوسط.





وطالبت الإعلامية رانيا هاشم بعدة توصيات تم ادرجها في التوصيات النهائية للمؤتمر، منها: الاهتمام بتصحيح صورة المرأة في كل وسائل الأعلام لاسيما الدراما والأفلام، وان يكون هناك استفادة إيجابية من مواقع التواصل الاجتماعي بعرض أفلام وثائقية تبرز الشخصيات النسائية المميزة بكل دولة من دول الاتحاد فى إطار تبادل الثقافات.





الزيارات المتبادلة لصحفي وإعلامي دول الاتحاد لتعزيز الصورة الحقيقة للمرأة ونقلها إعلاميا بصورة صحيحة مثلما حدث فى منتديات شباب العالم الذى حظى بحضور إعلامي دولي واسع النطاق كان له دور فى نقل صور ايجابيه وصحيحة.





استمرار المؤتمرات والندوات بين دول الاتحاد من أجل المتوسط لمجابهة الثور غير الحقيقية التي من الممكن ان تتواجد من خين لأخر، وهذا ويقيم الاتحاد من اجل المتوسط حفلا غدا بمناسبة ذكرى اتفاقية برشلونة.





من جانبها تبنت سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط هذه التوصيات رفقة توصيات أخرى في أفق عرضها على الدول الأعضاء.

و نظم هذا اللقاء عبر تقنية زووم و تمت ترجمته بشكل فوري لإنجليزية و العربية و و الفرنسية و الإسبانية بالضافة إلى لغة الإشارة الدولية و تتبعه بشكل مباشر العديد من المتابعين بمختلف دول العالم عبر الصفحة الرسمية الاتحاد من أجل المتوسط على الفيسبوك و عبر تقنية زووم.

و تعتبر الاتحاد من أجل المتوسط منظمة إقليمية متوسطية تشمل 42 دولة أوروبية و متوسطية و تترأس مصر سكرتاريتها ببرشلونة من خلال السفير ناصر كامل.