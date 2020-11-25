السيسي للشعب المصري بشأن مواجهة فيروس كورونا: أسجّل التقدير والاحترام للأطقم الطبية التي مازالت تقدم دورًا عظيمًا.. اللقاح الحقيقي هو الوعي والتعامل مع الوباء لكي يكون حجم الإصابة لأبعد الحدود

الرئيس عبد الفتاح السيسي:-

أسجّل التحية والاحترام على ما تحقق.. والجميع أشاد به

اللقاح الحقيقي هو الوعي والتعامل مع الوباء لكى يكون حجم الإصابة لأبعد الحدود

الوباء مازال مستمرًا وحرصنا يجب أن يستمر والإجراءات للحفاظ على أنفسنا يجب أن يستمر

نفّذنا إجراءات عديدة فيما يسمى بالموجة الأولى ولا نريد الوصول لذات الإجراءات

اطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تفاصيل الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد علي مستوي الجمهورية، في اجتماع له اليوم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقد صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بات لرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، وأحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الإصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والأطقم الطبية بالدولة في هذا الإطار.

كما تم استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي التقدير والاحترام للأطقم الطبية التى لانزال في بذل الجهد فى الحفاظ على الحالة الصحية للمصرين وأن ما تحقق جيد من خلال المنظومة المصرية التى عملت وسط لجان متخصصة وإدارة نسجل لها كل تقدير وإحترام.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي :

أسجّل التقدير والإحترام للأطقم الطبية التى مازالت تقدم دور عظيم فى الحفاظ على الحالة الصحية للمصريين.

أسجّل التحية والاحترام على ما تحقق والجميع أشاد به.

حرصنا على أن يكون مسار التحرك مسارًا متوازنًا وهذا المسار كان محل تقدير ودراسة من جانب عدد من الدول.





الوباء ما زال مستمرًا وحرصنا يجب أن يستمر والإجراءات للحفاظ على أنفسنا يجب أن يستمر.

نفذنا إجراءات عديدة فيما يسمى بالموجة الأولي ولا نريد الوصول لذات الإجراءات

اللقاح الحقيقي هو الوعي والتعامل مع الوباء لكى يكون حجم الإصابة لأبعد الحدود

أخذنا إجراءات على المستوى الاقتصادي إلى جانب آثار هذه الأزمة.

يجب أن لا نجلس فى الأماكن المغلقة كثيرًا وعلينا احترام التباعد الاجتماعي والا نعتبر الماسك وسيلة مزعجة.

شركات المقاولات التى تعمل عليها الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية.

ممارسة الرياضة ضرورة لهذه المرحلة.

أسجّل تقدير للحكومة وأسلوب إدارتها للأزمة.

سنتعاقد على اللقاح لمواجهة الفيروس وهو أفضل ما توصل إليه العلماء.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

كما تم استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.