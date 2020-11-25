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سيارات

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
.تعرف على أسعار و
.تعرف على أسعار و مواصفات السيارة كيا بيجاس 2020..صور
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صبري طلبه
نجحت شركة كيا الكورية الجنوبية، رائدة صناعة السيارات فى الدفع بالإصدار الذي يحمل اسم بيجاس، ليكون منافسًا قويًا يحمل علامتها التجارية الشهيرة، ويتحدى كبار مصنعي السيارات عبر إصداراتها المختلفة والتي تندرج تحت فئة السيدان، ليحمل هذا الطراز عدة تحديات والتي تتمثل في الحالة الفنية وأيضًا الفئة السعرية المنافسة.

تعتمد كيا بيجاس 2020 على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 95 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 133 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 12.2 ثانية.

تمتعت السيارة بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، بالإضافة الى برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل.

اعتمد التصميم الخارجي للسيارة على منظومة الشبكات الامامية المتواجدة أسفل غطاء المحرك والصادم الأمامي، والتي تساعد على تنظيم الحركة الديناميكية للهواء بصورة أفضل، كما ضمت مصابيح ضباب دائرية، ومصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LED، وحصلت على عجلات بلغ قياسها 14 بوصة مدعومة بجنط معدني باللون الفضي يتمتع بتصميم هندسي فريد.

حصلت المقصورة الداخلية للسيارة كيا بيجاس 2020 على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، ومقود حركة مزود بالعديد من انظمة التحكم والرفاهية، وحساسات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، وتكييف هواء، واشارات LED بالمرايات الجانبية، كما حصلت الفئة الأعلى تجهيزا على فتحة سقف تزيد من متعة القيادة.

وتمثلت قياسات السيارة نحو 4300 مم للطول، وعرض 1700 مم ، وارتفاع وصلت نسبة إلى 1460 مم، كما بلغت المساحة التخزينية سعة 475 لتر.

وبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا بيجاس 2020 
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  EX 2020 محرك 1400 CC بسعر239.900 جنيه
الفئة الثانية أوتوماتيك هاى لاين موديل  2020 محرك 1400 CC بسعر254.900 جنيه
تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور
تعرف على أسعار ومواصفات السيارة كيا بيجاس 2020.. صور
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