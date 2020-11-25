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توك شو

إلهام شاهين: بحب المسرح بشكل خاص و"كاليجولا" الأقرب لقلبي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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البهي عمرو
قالت الفنانة إلهام شاهين إن المسرح مهم جدًا في مسيرتها الفنية ومسيرة أي فنان مشددة على أن المسرح ابو الفنون لكون  من يريد أن يدرس التمثيل فإنه يلجأ لدراسة المسرح في بدايته وليس دراسة السينما.

وتابعت خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن  " الأهم والأصعب كون مواجهة الجمهور  من الأمور الأصعب في المسرح  .. وأنا بحب المسرح بشكل خاص وأقرب مسرحية لقلبي  مسرحية"كاليجولا "  بطولة الفنان   نور الشريف وإخراج سعد أردش .

 وسردت إلهام شاهين  ذكريات استقبال عرض المسرحية في احد مهرجانات إسبانيا   قائلة " مش هتتخيلوا إستقبلونا إزاي هناك في العرض ؟ المهرجان كان  فيه كل الجنسيات أخدنا " سوكسيه " في نهاية العرض كنت عاوزة أرقص  ".

وأكدت، أن اختيارها لفيلم حظر تجوال " جاء بعد   فيلمها رقم 100 في مسيرتها الفنية  " يوم للستات " و أن   " من وأنا صغيرة كانوا يقولولي نفسك في إيه   ؟ كنت أقول نفسي أعمل 100 فيلم وكنت حاسة   إنها حاجة بعيدة جدًا  وقتها لكن بعد أن نجحت و قمت بعمل 100 فيلم  وأنا صغيرة .. توقفت وقلت لنفسي هعمل إيه  تاني ؟  لاني عشت كل المواقف  الي ممكن تتعاش في بطولات فنية في 100 فيلم بالاضافة لانتاجي من المسرحيات والمسلسلات ".

وتابعت : "  قلت لنفسي هعمل إيه تاني ؟ خاصة وأنا مش بحب اكرر من نفسي كتير  واقلل من نفسي  وعشان أنا مجنونة سينما وفن مكنش من  الساهل الاقي حاجة جديدة  "

وواصلت : " حظر تجوال وقبل قراءةالسيناريو وبرغم أنني مازلت أقرأ في المشهد  الاول وجدت ان القصة تدور حول سيدة قضت نحو 20 عامًا في السجن فقررت وقتها  أن اقوم بالفيلم  دون قراءة بقية الاحداث ... وقلت لنفسي وقتها  لسه فيه  حاجة الواحد ممكن يعملها رغم أنو عمل 100  فيلم ".

 وحول  طبيعة دورها  وقبولها  بدور سيدة كبيرة السن   في الفيلم قالت " عمري مافكرت أختار أدواري بالسن طول عمري بعمل أدوار كتيرة  بتبقى أكبر من سني فيه فنانات  بتحب   تبقى أصغر من سنهم لكن أنا بحب أعمل أكبرفي السن  وهذا بالنسبة  لي  تحدي  خاصة أني فنانة مش معتمدة على شكلها ولا عشان هي حلوة ولا عاملة شعرها في الكوافير انا بس بحب  التمثيل وأنا ممثلة " .

وأردفت : " ماعنديش ثقة في نفسي في اي عناصر أخرى غير أن أنا ممثلة فقط  مش مهم أظهر بشكل إيه ولا سن إيه ؟ وأنا بعتز بده جدًا ..طول عمري بعمل أدوار  يخافوا منها النجمات   فمش بخاف اطلع قبيحة في دور ولا أكبر من سني  وأنا  طلعت في دور أم  لناس قريبين مني في السن  زي اشرف عبد الباقي وعمرو سعد وهشام سليم ".

 وأتمت قائلة: " لا أعتمد على شكل أو مظهر او لبس   ولا سن بعتمد فقط على الاداء  ممثلة فقط ".


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