«البطة العرجاء» يتحدث مع «ديك رومي» قبل العفو عنه.. كيف احتفل ترامب بـ عيد الشكر.. فيديو وصور

احتفل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ عيد الشكر، حيث أقيم احتفال في البيت الأبيض، قرر الملياردير الأمريكي خلاله العفو عن "ديك رومي" حسبما جرت العادة.

وظهر ترامب الذي يطلق عليه "البطة العرجاء" في تلك الفترة من الانتخابات وحتى تسليم السلطة رسميًا في يناير، داخل حديقة الورود في البيت الأبيض رفقة زوجته ميلانيا، معربًا عن تمنياته لكل أمريكي بقضاء عيد شكر صحي وسعيد.. ليبدأ في التقليد السنوي بالعفو عن ديك رومي لا يتم ذبحه.

وجرت العادة أن يقوم الرئيس الأمريكي باختيار ديك للعفو عنه في عيد الشكر، حيث تحتفل العائلات في الولايات المتحدة بطبخ آلاف الديوك الرومية، بينما يتم ترك آخر ديك للرئيس الذي يأمر بالعفو عنه من أن يؤكل.

وأعلن ترامب من حديقة البيت الأبيض العفو عن ديكين هذا العام، وهما "كورن" و"كوب"، متحدثا عن هذا التقليد التاريخي للديوك الرومية والذي أقيم لأول مرة في عهد الرئيس ابراهام لنكولن، بينما جرى التقليد الرسمي للعفو في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

وقال الرئيس الأمريكي إن الديك المحظوظ هذا العام من ولاية أيوا، وقال "ترامب" عنه: "انظروا لهذا الطائر الجميل المحظوظ"، ووجه حديثه للديك قائلا بموجب هذا؛ أمنحك عفوا شاملا .. شكرا لك كورن".

ووجّه ترامب الشكر إلى طواقم الأطباء والعلماء في مكافحة فيروس كورونا، كما أرسل التحية لأفراد الجيش الأمريكي، وكرر أكثر من مرة خلال خطابه "أمريكا أولا".

ونشر الرئيس الأمريكي مقطع فيديو، يظهر احتفاله بعيد الشكر في البيت الأبيض، موجهًا خطابًا للأمريكيين في واحد من آخر أعماله الرسمية، قبل أن يسلم السلطة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل.

وربط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بين عفو ترامب عن ديك رومي، وبين كونه "بطة عرجاء" وهي الفترة الممتدة من الانتخابات في نوفمبر حتى 20 يناير ، وهو موعد تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة، وهو اصطلاح سياسي أمريكي يطلق على الرئيس والكونجرس في تلك المرحلة، مأخوذ من وصف لقب به رجال الأعمال المفلسين في بريطانيا قديما.

ويعد توصيف "البطة العرجاء" دقيقا إلى حد كبير ويستخدم لوصف الرئيس الأمريكي الذي يتجه لتسليم السلطة، نظرا لما تشهده تلك الفترة من تراجع لنفوذه.

وتحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الشكر في الخميس الذي يأتي قبل السبت الأخير من شهر نوفمبر كل عام.

