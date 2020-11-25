حريق هائل بأحد العقارات في منطقة المرج .. صور

نشب حريق هائل بأسطح أحد العقارات في منطقة المرج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وتمكنت سلطات الدفاع المدني والإطفاء من السيطرة على الحريق.





وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة قد تلقت إخطارا بنشوب حريق على أحد أسطح العقارات الكائنة بمنطقة المرج، شمال القاهرة.





وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحادث، ودفعت بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض سياج أمني بمحيط موقع النيران لمنع خطر امتداد ألسنة النيران للعقارات المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.





تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وبدورها أمرت بسرعة تحريات المباحث وانتداب المعمل الجنائي.