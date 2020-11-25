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رياضة

حمادة أنور: مجلس الزمالك بالكامل سيتواجد في نهائي أفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن مجلس الإدارة سيتواجد بالكامل في مباراة نهائي دوري  أبطال أفريقيا التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

وأضاف أنور في تصريحاته لبرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن المباراة تعد مختلفة عن أي مباراة قمة أخرى ، مشيرا إلى أن الجميع يسعى لتحقيق الفوز ، وأن المشاركة في هذه المباراة في حد ذاتها تعتبر شرفا كبيرا لأي لاعب يسعى إلى تحقيقه. 


ويترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.


ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقين يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.


وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .


وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي  بهدف دون رد أحرزه المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء ليتأهل المارد الأبيض بجانب النادي الأهلي .

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