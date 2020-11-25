الأهلي والزمالك.. بن شرقي في مواجهة أجاي في صراع خاص على هامش نهائي دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي ونظيره الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، والذي سيقام على استاد القاهرة الدولي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

ولم يلتق الفريقان من قبل في نهائي بطولة قارية، باستثناء مباراة كأس السوبر الأفريقي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي توج بها نادي الزمالك في جوهانسبرج الجنوب إفريقية، بهدف أحرزه أيمن منصور، ولكن تلك المباراة لا تقارن بنهائي البطولة الأقوى والأصعب في أفريقيا.. دوري الأبطال.

ونجح الأهلي في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز علي فريق الوداد المغربي في نصف النهائي، وأيضا وصول الزمالك بعد الفوز علي الرجاء المغربي في نصف النهائي، ليتقابل الفريقان يوم 27 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي استاد القاهرة.

نهائي القرن كما وصفته جماهير الفريقين، لاسيما وأنه يقام للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء، فضلا عن أهميته في حسم لقب قاري لأحدهما.

ورغم أن الفريقين تقابلا 8 مرات على مدار تاريخ البطولة الأفريقية، إلا أنها المرة الأولى التي تجمع بينهما في النهائي.





فللمرة الأولى داخل القارة السمراء، يلتقي فريقان من دولة واحدة في المباراة النهائية للصراع على أغلى الكؤوس، والأكثر إثارة أن الفريقين هما الأعرق في القارة والأكثر تتويجًا بها، حيث يملكان سويًا 13 لقبًا.





وتبقى الأوراق الهجومية لكلا الفريقين، هي السلاح الأقوى لكل مدير فني يلجأ له في حسم نهائي القرن، والذي يحجز لصاحبه مقعدا في كأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال شهر فبراير المقبل.





ويعتبر الثنائي، المغربي أشرف بن شرقي والنيجيري جونيور أجاي، أحد أقوى الأسلحة الهجومية قبل موقعة الجمعة، حيث يعول البرتغالي جيمي باتشيكو والجنوب أفريقي موسيماني، مدربا الزمالك والأهلي، على الترتيب، آمالا كبيرة على كل منهما لإنهاء المعركة الفنية لصالحه.





ويعقد موقع "صدي البلد" مقارنة بين بن شرقي وجونيور أجاي، من حيث التأثير في النواحي الجماعية وكذلك الفردية، إذ أن الصراع بينهما سيكون على لقب "الفتى الذهبي" خلال معركة نهائي القرن.





الفتى المدلل





لا شك أن أشرف بن شرقي، هو الآن الفتى المدلل لجماهير القلعة البيضاء، حيث انضم للزمالك مطلع الموسم الجاري، وبرهن على قوة شخصيته داخل المستطيل الأخضر وخصوصا في المواعيد الكبرى والمباريات النهائية.





من اليوم الأول له في البيت الأبيض، فرض بن شرقي أحكامه وكانت بصمته الأولى مع الزمالك، هي المساهمة في حصد الفريق لقب كأس مصر على حساب بيراميدز، حيث سجل وقتها هدفين في ثلاثية الزمالك.





وظهرت قدرات بن شرقي الاستثنائية في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، حيث كان رجل المباراة الأول، بعدما سجل هدفين قاد بهما الزمالك للفوز على بطل تونس بنتيجة (3-1).





هدف آخر سجله بن شرقي، في فريق باب سويقة، لكن في ربع نهائي النسخة الحالية، والذي ساهم بقوة في بلوغ الزمالك دور الثمانية بعد الفوز ذهابا بالقاهرة (3-1) والخسارة إيابا في تونس بهدف دون رد.





واصل لاعب الوداد الأسبق تألقه في المباريات الكبرى، حيث قاد الزمالك للفوز على الرجاء المغربي في الدار البيضاء بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، وفي مباراة الإياب صنع هدف التعديل للتونسي فرجاني ساسي في لقاء انتهى بثلاثية جديدة للفرسان.





ويمتاز بن شرقي بقدرات كبيرة في المراوغة وصناعة وتسجيل الأهداف وإجادة اللعب في جميع مراكز الهجوم، سواء في صناعة اللعب أو الجناحين الأيسر والأيمن والزيادة في بعض الأوقات لأداء دور رأس الحربة الصريح.





وسجل الدولي المغربي في مشواره مع الزمالك بدوري الأبطال حتى الآن 7 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 11 مباراة شارك خلالها بالنسخة الحالية، ويطمح للتسجيل في النهائي لخدمة فريقه والاقتراب من لقب الهداف.





نسر الأهلي





جونيور أجاي أحد الأسلحة الهجومية الفعالة في القلعة الحمراء، التي يعتمد عليها كل مدرب يتولى القيادة الفنية للفريق، وحاليًا يعرف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كيف يستفيد من قدراته الفائقة في إرهاب الخصوم.





ويجيد اللاعب النيجيري اللعب كجناح وكذلك في أداء دور رأس الحربة الصريح، ودائما ما يشكل خطورة هجومية لفريقه بالتقدم من الخلف للأمام.





قدم أجاي أحد أبرز مواسمه مع القلعة الحمراء هذا العام ورغم تراجع نسبة تهديفه في المشوار الأفريقي، إلا أنه دائما ما كان سببا في خلق نسبة الاستحواذ للأحمر وتحقيق الانتصارات.





ويمتاز النسر النيجيري بسرعته الكبيرة وضربات الرأس حينما يقوم بأداء دور رأس الحربة في بعض المباريات، كما أنه من اللاعبين أصحاب الحظ الكبير أمام الزمالك، إذ هز شباك الفارس الأبيض في 3 مناسبات سابقة جميعها حسمها الأهلي بالفوز.



