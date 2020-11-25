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أخبار العالم

البحرين: 3 دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:09 م
3 دوريات قطرية أوقفت
3 دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، أن 3 دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر سواحل البحرين أثناء عودتهما من مهتمها.

ووفقا لوكالة الانباء البحرينية، كانا الزورقان اللذين أوقفتهما قطر كانا يشاركان في تمرين بحري شمال "فشت ديبل" .

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها:  "إنه في تمام الساعة 13:00 ظهرًا بتاريخ 25 /11 /2020 وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم".

واعتبرت الوزارة البحرينية ، أن هذا التصرف يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

وأفادت الوزارة بأن الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما.

وأشارت وزارة الداخلية ، إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.
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