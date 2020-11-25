التكميم ثنائى التقسيم .. طريقة سحرية لإنقاص الوزن بشكل صحى

كشف الدكتور ياسر عبد الرحيم أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير بجامعة عين شمس، وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، عن أحدث جراحات السمنة التي نجحت مع العديد من أصحاب الأوزان الثقيلة، مشيرا إلى أن عملية تكميم المعدة ثنائي التقسيم "الساسى" تساعد في القضاء على السمنة المفرطة ومضاعفاتها بدون الحاجة إلى تناول الفيتامينات بعد العملية وذلك عن طريق ابتكار طريقة جديدة تجمع ما بين عملية تكميم المعدة وعملية تحويل المسار.





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وأكد ياسر عبد الرحيم، أن عملية التكميم ثنائى التقسيم تتم من خلال جراحة تكميم المعدة وتحويل للمسار عن طريق توصيل مخرج المعدة بالأمعاء بعد استبعاد جزء منها، منوها بأن ذلك يتم مع عدم فصل مخرج المعدة وبالتالي يصبح هناك طريقين لسير الأكل، فـ 30% من الأكل يسير في المسار الطبيعي وبالتالي يتم امتصاص الفيتامينات والمعادن، و70% من الأكل يسير في مسار التحويل وبالتالي يمنع امتصاص العديد من المواد الغذائية، وبذلك تؤدى عملية الساسى إلى إنقاص الوزن وعلاج السكر.





وأكد أستاذ جراحات السمنة بطب عين شمس، أهمية عملية الساسى في إنقاص الوزن الزائد، فضلا عن أن لها مميزات كثيرة، كونها تتفادى مشكلة نقص الفيتامينات، لذلك فإن المريض لا يحتاج بعد إجراء العملية إلى الاستمرار على الفيتامينات لفترات طويلة.





وشدد الدكتور ياسر عبدالرحيم، على أن جراحة الساسى تحقق نتائج مبهرة؛ حيث تتخلص من مرض السكر من النوع الثانى وتمنح الشفاء منه بنسبة 95% تقريبا؛ كما تخلص المريض من العديد من مضاعفات السمنة كارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، واضطرابات النفس ومشاكل العظام والمفاصل.





ولفت إلى أن عملية الساسى أو ثنائي التقسيم، سميت بذلك سميت بذلك نظرا لانقسام العملية إلى شقين الأول هو تكميم المعدة واستئصال الجزء المسئول عن إفراز هرمون المسبب للشعور بالجوع، والشق الثاني هو الوصلة ما بين المعدة و الأمعاء مباشرة والذي يختزل جزءا كبيرا من الأمعاء مما ينتج عنه امتصاص 30% فقط من الطعام.



